後備軍人志願參加步槍射擊訓練開放報名　全年30梯次

為維持後備軍人基礎射擊技能，國防部今年持續舉辦後備軍人志願參加步槍射擊訓練，自4月至10月全台共舉辦30梯次，目前已開放網路報名，只要符合退伍未滿12年、今年未納入教召或臨時召集對象等條件的後備軍人，可以上網報名。

國防部自2023年首度舉辦後備軍人步槍射擊訓練營，當年共舉辦4個梯次，超過百位後備軍人參與訓練，之後逐年均有舉辦，獲得廣泛回響，今年亦持續舉辦。

國防部全民防衛動員署後備指揮部已於官網公布民國115年後備軍人志願參加步槍射擊訓練相關細節，今年陸軍與海軍自4月至10月間共舉辦30梯次的射擊訓練，舉辦地點為台灣本島北、中、南及東部地區，澎湖亦有舉辦1梯次，接訓單位包含陸軍步兵旅、縣市後備旅以及海軍陸戰隊新兵訓練中心等。

針對報名步槍射擊訓練的條件與限制，後備指揮部於官網指出，需具後備役身分，且退伍未滿12年之後備軍人、今年未納入教育召集或臨時召集對象，已報名志願教育召集訓練者，不得參加志願射擊訓練。若未具備後備役身分的女性退伍軍官與士官，需簽署志願服後備役列管同意書，才能報名參加。

根據軍方資訊，各梯次於訓練日前60天開放報名，訓練日前45天截止報名並無法取消，並於訓練日前20天通知報名者資格審核結果，參加者年度僅能擇1個梯次報名，若有重複報名情事，將予以審退。訓練日當天課程規劃為上午7時30分至中午12時，參加訓練者須於上午8時前完成報到，逾時則不予收訓。

相關報名資訊目前已公布於後備指揮部「後備軍人網路服務台」網站，點擊「後備軍人志願參加訓練」欄，可以查閱115年後備軍人志願參加步槍射擊訓練梯次表和相關細節，以及填寫意願表申請報名。