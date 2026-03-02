談向美軍購 黃國昌：每一分納稅錢買到的武器都要拿到

藍營金主、異康公司董事長楊建綱認為，國防建設可以沒有上限，但審查程序不能沒有底線，台灣應要求美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書。民眾黨主席黃國昌今天表示，他不認識這位先生，他支持強化台灣的國防，但是不允許貪汙、不允許浪費，台灣人到目前為止已經付了6000億元買了武器卻還沒有到貨，民眾黨支持強化台灣國防安全，但也必須要求「台灣的每一分納稅錢買到的武器我們都要拿到」。

黃國昌說，站在民眾黨立場，我們要求用台灣人的納稅金付錢的東西，我們就要拿到武器，他曾經公開問過很多次，「台灣是只要付錢了就安全了，還是要拿到武器才安全」，到今天還沒有得到正面回覆。

黃表示，台灣至今已經付了6000億「不是6000元」，買了武器卻還沒有到貨，民眾黨支持強化台灣的國防安全，但在另外一方面也必須要求台灣的每一分納稅錢買到的武器都要拿到，而且是有助於強化台灣的國防自主的武器，這也是接下來在軍購特別條例審查時候，立法院必須要善盡職責，一方面支持台灣的國防，另一方面也要站在納稅人的立場為全體國人來把關。