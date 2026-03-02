聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／藍版軍購硬加罰則 當心賠掉好棋

聯合報／ 本報記者程嘉文

在盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安等藍營天王相繼警告須避免被指「仇美」之際，國民黨將提黨版軍購特別條例草案，草案將一點二五兆元軍購分割，分別處理對美與對內採購，堪稱兼顧對美關係與防範綠營綁樁的好棋。然而，堅持加上罰則條款，硬要和美國相關法制對幹，卻足以將前述巧思全部葬送。

民眾提及美國軍售，往往有不少牢騷：我方最希望買到的裝備，華府未必點頭；早該成軍服役的裝備，往往至今仍在延宕。這些例子確實都令人不滿，卻也是無奈的現實。即使民眾不滿綠營操弄「仇中」、「反中」，也認同必須建立有效嚇阻的國防力量，對美軍購又是當中所不可免。在形勢比人強的賣方市場下，華府制訂ＦＭＳ制度，買家只能配合。各國皆是如此，不獨台灣「受委屈」。

國民黨雖然在野，但憑過去長期執政經驗，在國防領域的人才，常被認為仍凌駕綠營。不過，如今的智庫，卻作出對美國政府訂定軍購罰則的外行要求，令人匪夷所思。這若非近年裁員幅度過大，就是黨中央把意志凌駕於專業之上。

賴政府提出的一點二五兆元預算，當中的確不乏灌水痕跡。在野陣營既然承認軍購在大方向上的必要性，該做的是仔細檢驗，提出合理的質疑與刪減，展現未來足以執政的專業性，而非一竿子打翻整艘船，提出情緒化的不切實際要求。

藍營若真將罰則條款列上版本，必然被綠營「撿到槍」，向國民黨與鄭麗文大拋紅帽子。就怕朝野都覺得有必要的軍購，到頭來又演成零和式焦土對抗。

國民黨 鄭麗文 軍購 賴政府 特別條例

延伸閱讀

藍營金主「CK楊」談軍購：金額不是問題核心 程序合法與戰略合理才是

藍營軍購案立場分歧 羅廷瑋：僅階段與規模的差異

國民黨青壯派：黨版軍購條例 與民意有落差

藍營智庫說帖曝光！挺3500億軍購 盼下月三讀

相關新聞

傳藍營軍購條例明定懲罰條款 專家質疑、藍委憂美方不簽採購

台美軍購議題討論不斷，先前也傳出國民黨版軍購特別條例草案將會載明交貨期程和懲罰條款，引發黨內及專家憂心。有國民黨立委分析，過去軍購沒人這樣做，若這樣載明，可能美方就不簽採購了；另外，傳國民黨版金額為3500億元加N，國民黨內青壯派立委也說，一切尊重黨中央的版本。

觀察站／藍版軍購硬加罰則 當心賠掉好棋

在盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安等藍營天王相繼警告須避免被指「仇美」之際，國民黨將提黨版軍購特別條例草案，草案將一點二五兆元軍購分割，分別處理對美與對內採購，堪稱兼顧對美關係與防範綠營綁樁的好棋。然而，堅持加上罰則條款，硬要和美國相關法制對幹，卻足以將前述巧思全部葬送。

藍版軍購罰則入法 專家示警：恐難成案

國民黨本周將推出黨版軍購特別條例草案，在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，預算規模為「新台幣三五○○億元加Ｎ」，即以美國去年宣布一一一億美元、八項對台軍售為確定項目，「加Ｎ」則為未來加碼對美軍購預留空間。至於履約期程與懲罰條款，由於不存在於過往軍售模式，黨中央與黨團將繼續協調，本周提案的目標不變。

藍營金主「CK楊」談軍購：金額不是問題核心 程序合法與戰略合理才是

國民黨預計本周將提出黨版軍購特別條例。異康公司董事長、藍營金主「CK楊」楊建綱今表示，不只支持國防軍購，更要追求符合國家的最高利益與真正需求的軍購。他呼籲執政黨把戰略講清楚、把需求講明白、把項目講透明，否則軍購只會變成選舉工具，最後損害的是人民的利益、國防的力量與社會的信任。

傳美延後對台軍售 王定宇：藍白杯葛才實質阻礙台灣安全提升

外媒報導，美國川普政府為川習會推遲130億美元對台軍售，民進黨立委王定宇說，這項消息有待證實，但以目前國內情勢，藍白杯葛國防預算、國防特別條例，實際阻礙台灣國防安全提升，傷害台灣與盟友間的互信，「如果連自己都不在意自己安全，國際上沒有人會幫助你」，希望新的會期，朝野能合作化解國人擔憂。

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

美軍林肯號、福特號兩個航空母艦戰鬥群抵達中東水域同時，報導指伊朗將向中國大陸購買鷹擊12外銷版CM-302超音速反艦飛彈，伊朗也正與中國大陸磋商採購地對空飛彈系統、反彈道武器，以及反衛星武器。 專家稱，大陸的北斗導航系統可能已提供即時情報給伊朗。資深記者陳言喬這篇文章告訴你，為何北斗導航系統，才真正可能會要了美軍的命？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。