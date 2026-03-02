觀察站／藍版軍購硬加罰則 當心賠掉好棋

在盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安等藍營天王相繼警告須避免被指「仇美」之際，國民黨將提黨版軍購特別條例草案，草案將一點二五兆元軍購分割，分別處理對美與對內採購，堪稱兼顧對美關係與防範綠營綁樁的好棋。然而，堅持加上罰則條款，硬要和美國相關法制對幹，卻足以將前述巧思全部葬送。

民眾提及美國軍售，往往有不少牢騷：我方最希望買到的裝備，華府未必點頭；早該成軍服役的裝備，往往至今仍在延宕。這些例子確實都令人不滿，卻也是無奈的現實。即使民眾不滿綠營操弄「仇中」、「反中」，也認同必須建立有效嚇阻的國防力量，對美軍購又是當中所不可免。在形勢比人強的賣方市場下，華府制訂ＦＭＳ制度，買家只能配合。各國皆是如此，不獨台灣「受委屈」。

國民黨雖然在野，但憑過去長期執政經驗，在國防領域的人才，常被認為仍凌駕綠營。不過，如今的智庫，卻作出對美國政府訂定軍購罰則的外行要求，令人匪夷所思。這若非近年裁員幅度過大，就是黨中央把意志凌駕於專業之上。

賴政府提出的一點二五兆元預算，當中的確不乏灌水痕跡。在野陣營既然承認軍購在大方向上的必要性，該做的是仔細檢驗，提出合理的質疑與刪減，展現未來足以執政的專業性，而非一竿子打翻整艘船，提出情緒化的不切實際要求。

藍營若真將罰則條款列上版本，必然被綠營「撿到槍」，向國民黨與鄭麗文大拋紅帽子。就怕朝野都覺得有必要的軍購，到頭來又演成零和式焦土對抗。