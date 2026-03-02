聽新聞
藍版軍購罰則入法 專家示警：恐難成案

聯合報／ 記者程嘉文鄭媁李成蔭／台北報導
國民黨研議推出黨版軍購條例草案，要求合約清楚載明交貨期程和懲罰條款。圖／聯合報系資料照片
國民黨研議推出黨版軍購條例草案，要求合約清楚載明交貨期程和懲罰條款。圖／聯合報系資料照片

國民黨本周將推出黨版軍購特別條例草案，在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，預算規模為「新台幣三五○○億元加Ｎ」，即以美國去年宣布一一一億美元、八項對台軍售為確定項目，「加Ｎ」則為未來加碼對美軍購預留空間。至於履約期程與懲罰條款，由於不存在於過往軍售模式，黨中央與黨團將繼續協調，本周提案的目標不變。

由於立院朝野協商結論明定三月五日前要提出版本送議事處，才能如期在周五院會與政院版及民眾黨版併案審查，黨團幹部與黨中央今會繼續討論，預計明天將舉行黨團大會拍板定案。

國民黨版草案要求在契約列入履約期程與違約責任，因與美國政府的海外軍售（ＦＭＳ）制度明顯衝突，已有專家提醒，如果堅持入法，軍購最後恐將無法成案。據了解，此舉是黨主席鄭麗文堅持，在上周的立法實務研討會中，也要求黨籍立委立場一致。

據了解，鄭麗文先前與國民黨籍外交及國防委員會立委開會時表示，近年美國軍售延宕嚴重，早就成為嚴重民怨，因此對未來這筆空前大採購，必須寫入罰則條款，以求如期履約。在座立委曾建議，此舉與美國政府的軍售制度不合，能否不在條文列入，改以決議方式要求；鄭麗文不以為然，表示光提決議根本沒有約束力。幾天後她在立法實務研討會上，重申全黨立場應該一致。

美國身為最大軍火出口國，對於外銷武器的法制早已定型。ＦＭＳ制度下，購買國不直接接觸廠商，而由美國政府與購買國政府簽訂發價書，五角大廈再向廠商訂製產品，或直接由美軍庫存品提供。五角大廈為每筆軍售案成立履約管理辦公室，其運作成本由購買國負擔，除此之外，美國政府並不賺取差價，也不設定罰則，也不存在殺價空間。買家如覺金額過高，只能從減少採購量（含零附件、售後服務）著手。

國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方說，美國政府將出售武器視為區域安全政策與承諾的一部分，重點是考量其國家利益，ＦＭＳ對每個國家都一樣；以對台軍售而言，必須經歷美國在台協會、印太司令部、五角大廈、國務院等層層考量，才會拍板定案。

如果罰則條文入法，能否改採我方直接與美商簽約的商售（ＤＣＳ）模式？國防部官員說可能性很低，因為美國以往如此大規模的武器購案，都是循ＦＭＳ；就算能走ＤＣＳ，也須得到美國政府的輸出許可，一切手續都要重來，起碼得多花一兩年。

中東升溫 影響美對台軍售有限

記者程嘉文／台北報導

美國與以色列聯手攻擊伊朗，外界關心美國此舉，會不會影響對台軍售？學者認為影響有限，但美伊的交火還在進行，目前下定論為時過早。

政大國關中心研究員劉復國表示，如果戰爭持續，大陸方面可能宣布暫時「展延」川習會，但不致取消；若規模擴大，美方因此強化自身武器庫存，也可能影響對台軍售。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正認為，川習雙方要談的東西太多，相較之下，美國對台軍售的重要性「不是同一個檔次」。

