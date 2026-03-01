傳藍營軍購條例明定懲罰條款 專家質疑、藍委憂美方不簽採購

台美軍購議題討論不斷，先前也傳出國民黨版軍購特別條例草案將會載明交貨期程和懲罰條款，引發黨內及專家憂心。有國民黨立委分析，過去軍購沒人這樣做，若這樣載明，可能美方就不簽採購了；另外，傳國民黨版金額為3500億元加N，國民黨內青壯派立委也說，一切尊重黨中央的版本。

國民黨研議推出黨版軍購條例草案，除了支持美方已同意的3500億元軍購外，還要求合約清楚載明交貨期程和懲罰條款。不過軍事專家指出，這些要求萬一入法，很可能迫使軍方必須改採商售模式，甚至重啟整個採購程序；有國民黨立委也憂心，軍購沒有人這樣做的，這樣搞，很可能對方就不簽採購了，但現在大家也沒看到最終定案版本，還不知道黨版會怎麼弄。

傳出國民黨版軍購條例規模將會是「3500億元（台幣）加N」，以美國去年12月宣布111億美元、8項對台軍售為確定項目，再為未來加碼對美軍購預留空間；目前正在將微調文字，本周提案，且該話題敏感，不少國民黨立委都不願具名多談。

據了解，國民黨內不少青壯派立委確實都不認同三五〇〇億元版本的金額，並直言先前該反應的都反應過了，若黨中央完全不理會，且黨內其他大咖都沒意見的話，那幹嘛要撞冰山？一名國民黨青壯派立委也說，國民黨主席鄭麗文也說了四遍「重大法案要與黨跟黨團一致」，那就一切尊重黨中央的版本。

另外，外媒報導，美國總統川普預計4月訪問中國大陸並會晤中國國家主席習近平，為防出現變數，川普政府將延後一項對台軍售。國民黨立院黨團書記長林沛祥近日表示，對美軍購交涉負責單位為民主進步黨政府，長期宣稱台美關係「史上最好」，如今卻仍無法有效說服美方依原定節奏推動相關軍售安排，顯示其對外溝通與戰略協調能力，仍有待國人嚴肅檢視。