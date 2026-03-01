藍營金主「CK楊」談軍購：金額不是問題核心 程序合法與戰略合理才是

國民黨預計本周將提出黨版軍購特別條例。異康公司董事長、藍營金主「CK楊」楊建綱今表示，不只支持國防軍購，更要追求符合國家的最高利益與真正需求的軍購。他呼籲執政黨把戰略講清楚、把需求講明白、把項目講透明，否則軍購只會變成選舉工具，最後損害的是人民的利益、國防的力量與社會的信任。

楊建綱指出，軍購重點不是買多少，而是買得對不對，可悲的是，台灣常常不夠理解自己的處境。台灣的關鍵問題在於武器世代的落後，軍購項目的侷限性與台灣戰略位置的重要性不成正比。在中美持續博弈過程中，兩岸的區域風險逐步上升，台美雙方不願面對台灣軍備世代與整體戰略需求的落差、缺乏合作的誠意，這才是對美軍購審核的真正問題。

楊建綱說，既然台灣半導體產業被視為美國國家安全的重要一環，那美國的國家安全同樣也不是免費的，台美之間應建立合理、平等的對價關係，共同鞏固台海與第一島鏈的安全。現實疑慮在於，美方一方面要求台灣擴大對美投資、移轉產業，另方面又要求台灣以納稅人資源購買不符合區域安全需求的武器裝備。

他認為，這些裝備在第一島鏈戰略層面助益有限，甚至連台灣自身防衛都難以有效補強，軍購的本質意義就必須被追問，是否成為變相的資源掠奪？這樣的「盟友合作」是否具備長期誠意？是否真正展現維護區域和平的意願？值得社會深思。

楊建綱說，他支持強化國防，但要求軍購必須以「新世代、有威力」為前提，真正能提升台灣自保戰力，同時能支撐第一島鏈區域安全。台灣位於第一島鏈核心位置，防衛重點應聚焦在海防能力強化、空防能力提升、區域聯防整合能力。

他提到，目前台灣除部分防空、反艦飛彈具先進水準，整體武器世代多處於三代至三代半，與第一島鏈主要國家水準存在25至30年的明顯落差。若軍購內容無法與日本、韓國等第一島鏈成員形成協同防衛，僅採購零散火力系統敷衍搪塞，無法形成整體防禦縱深，戰略意義就會大打折扣。

他說，軍購若只是在替他國戰略布局或是政治需求買單，卻無法回應台灣自身的防衛需求，那不叫合作，那叫為人作嫁。

楊建綱認為，國防建設可以沒有上限，但審查程序不能沒有底線，台灣應要求美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書，有報價書的，國會依法審查；沒有報價書的，暫緩審議。不存在8000億、9000億的自我設定。「有文件、有內容，有報價、才能審查」。

所以，楊建綱說，金額根本不是問題核心，在野黨不該被迫自我捆綁，程序合法與戰略合理才是核心。軍購審查是國會監督責任，不是無條件背書，退回重提是程序監督的一部分，不是反國防；若軍購方案僅服務所謂印太、第一島鏈戰略布局，卻未充分回應台灣自身防衛需求，就必須要求修正。

楊建綱說，在野黨的天職就是人民選出來監督執政黨的，把「審查」汙名化成「擋國防」，是對民主制度的扭曲，國會監督不是找麻煩，而是防止資源錯配與戰力空轉，尤其軍購涉及人民納稅錢與官兵生命，越是重大，越應該用完整文件與清楚邏輯說服社會。

楊建綱表示，軍購預算被執政黨操作成「數字陷阱」，透過虛報或誇大預算來道德綁架，塑造在野黨「砍預算＝不正當、不正義、不愛台灣」的輿論框架，以取得政治優勢，這是極不道義又毫無責任感的行為。在野應要求執政黨，停止用天文數字愚弄人民，回到現實來考慮台灣的真實戰力缺口、中美關係的風險管理、區域安全的可行對策。

楊建綱也說，真正負責任的政府應把戰略講清楚、把需求講明白、把項目講透明，否則軍購只會變成選舉工具，最後損害的是人民的利益、國防的力量與社會的信任。