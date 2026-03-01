美「斬首」哈米尼得逞 專家：北京為伊朗強出頭可能性低

美國與以色列聯手攻擊伊朗，炸死最高領袖哈米尼與多位軍方高層，各界關切與伊朗有「全面戰略夥伴關係」的中國大陸動態，以及會否影響「川習會」的舉行。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正認為，美國總統川普與中國國家主席習近平對彼此會面都抱持期待，北京會表達不滿，但不會為了幫伊朗強出頭而取消「川習會」。

美國與以色列28日聯手對伊朗發動軍事打擊，伊朗官方今天證實哈米尼已死於美以聯軍的空襲行動。大陸外交部發聲表示高度關切，強調伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重，也呼籲立即停止軍事行動，恢復對話談判。

由於伊朗是中東地區與中國大陸關係最密切國家，伊朗石油產量有8成銷往中國大陸，外界關切北京除了口頭支持伊朗，是否會有其他實際舉措，例如取消「川習會」以表達對川普下令攻擊伊朗，斬首哈米尼的不滿？

淡江大學戰研所兼任副教授黃介正指出，川普與習近平對於會面都有很大期待，各自想要的東西不一樣。因此雖然美國連續攻打委內瑞拉與伊朗兩個中國大陸的盟友，對北京而言是很不給面子的行為，但是雙方都不會希望因此而放棄談判。

黃介正表示，北京可能會在雙方會面中，「點到」美國近日的行為，但不至於到公然替伊朗「站隊」的程度。同樣道理，川普希望與中國大陸達成的經貿交易規模之大，也會使他不可能和北京真正翻臉。至於美伊開戰是否使得美國對台軍售的額度產生變化，黃介正認為影響應該也有限。