空勤總隊強化夜航量能 支援次離島緊急醫療後送

中央社／ 台北1日電

內政部空中勤務總隊今天表示，考量夜間連江縣及澎湖等次離島地區醫療資源有限，檢討現行空中作業和精進訓練後，已強化夜間航行量能，可支援執行次離島夜間緊急醫療轉診勤務。

空勤總隊發布新聞稿表示，離島空中醫療後送主要針對金門、連江、澎湖、蘭嶼、綠島等地區的急重症患者，由衛生福利部「空中轉診審核中心」24小時受理，經醫師評估在地無法治療且具迫切性後，啟動直升機或專機轉送本島。

同時，金門縣、連江縣及澎湖縣主要委外民用航空器承商駐地辦理；蘭嶼、綠島地區由空勤總隊支援協助；另在金門縣、連江縣及澎湖縣民用航空器因機況問題無法執行空中醫療後送時，協調由空勤總隊協助支援。

空勤總隊提到，近期台海離島委外民航公司救護航空器機況頻傳，導致空中緊急醫療後送多次產生空窗情形。

根據空勤總隊統計資料，自民國107年8月起迄115年1月止，空勤總隊執行空中醫療後送晝夜間飛行架次，分別為金門縣（含烏坵）102架次、連江縣（含東引、東莒、西莒）60架次，以及澎湖（含七美、望安）143架次，合計305架次。

蘭嶼、綠島則合計為454架次。

空勤總隊表示，考量夜間連江縣（含東引、東莒、西莒）及澎湖（含七美、望安）等次離島地區，地理位置偏遠、醫療資源有限，為進一步守護次離島居民生命安全，積極檢討現行空中救護-轉診與緊急救護作業程序。

同時，經採行精進訓練措施和完備飛行機組員訓練與任務裝備後，於政府委外民用航空器辦理特檢、維修等不可抗力因素的請假期間，將原先「夜間僅執行機場對機場」的病患後送，調整為「在夜間天候許可放行，飛行機組員配戴夜視鏡，於交通部民用航空局核定的直升機飛行場，執行次離島夜間緊急醫療轉診勤務」。

空勤總隊表示，訓練成效已反映於任務執行架次上，在把握次離島民眾緊急醫療後送轉診時效，同時也兼顧夜間執行地區目視的安全性與穩定度；未來將持續依任務特性與勤務需求，滾動式精進訓練內容，為民眾生命安全提供最堅實的空中後盾。

澎湖 澎湖縣 離島

