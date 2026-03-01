傳美延後對台軍售 王定宇：藍白杯葛才實質阻礙台灣安全提升

快訊

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

外媒報導，美國川普政府為川習會推遲130億美元對台軍售，民進黨立委王定宇說，這項消息有待證實，但以目前國內情勢，藍白杯葛國防預算、國防特別條例，實際阻礙台灣國防安全提升，傷害台灣與盟友間的互信，「如果連自己都不在意自己安全，國際上沒有人會幫助你」，希望新的會期，朝野能合作化解國人擔憂。

目前行政院版軍購特別條例草案將於3月6日排入立法院會一讀付委，民眾黨提出4000億元版本、國民黨則為3500億元版本。王定宇說，隨著國際、民怨升高，國民黨內部產生變化，國民黨主席鄭麗文只願提出3000億元，傳出國民黨立院黨團有意提出近9000億元，但目前都未呈現，因此有一說是親共派佔上風。

王定宇指出，藍白黨版出現3個錯誤，第一，國防預算屬行政權，由國防部衡量台灣國防產業、中共對台軍事威脅情況及軍力整備，再與美方磋商，而非由民意機關編列，不僅違憲也不符專業和現實。

王定宇續指，第二，藍白黨版作為8年期的特別預算，額度僅是杯水車薪，不符特別預算宗旨，而美國第一批核准的3000多億元，以及接下來即將公布的將近6000多億元的相關軍售案，能快速提升台灣安全，只准3000多億，顯然掛一漏萬。

他說，第三，在野版本排除台美供應鏈合作，對因應中國圍堵產生致命打擊，若美國願意移轉技術、專利，在台設置生產基地，讓台灣參與全球軍工業的市場，還能自給自足戰備軍需，並透過8年期穩定的訂單形成投資誘因，讓台灣強大的製造業願意投入本土軍工產業。

王定宇 鄭麗文 國防預算 美國 特別預算 特別條例

