榮譽帶動訓練 專家建議M1A2T結合命名權強化士氣

首批M1A2T戰車已抵台成軍，國防院學者江炘杓近日撰文，建議國軍可借鏡美軍戰車命名文化，將命名權與鑑測成績掛鉤，讓車組成員對車輛產生「我的戰車有名字」情感聯繫，藉此提升官兵榮譽感與對裝備的保養自覺、強化激勵。

陸軍編列新台幣405億2415萬元，對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，第1批38輛（已成軍）、第2批42輛（成軍前訓練中）M1A2T戰車，已分別在民國113年12月、去年7月抵達台北港，至於第3批28輛戰車，國防部官員日前告訴中央社記者，已在美國製造完畢，積極安排船班運返台灣，確保第3批與第2批戰車間的訓練期程沒有間隙。

國防部智庫、國防安全研究院學者江炘杓近日在國防院網站「即時評析」專區撰文「美軍戰車命名文化對國軍士氣轉型的啟示」。

他表示，美國陸軍均會替戰車命名，但命名非隨興行為且有一定門檻，藉「射擊合格認證」（GunneryQualification），車組在6項「射擊表」測試都合格（700分以上）才能贏得榮譽，且名稱禁止使用色情、歧視或政治敏感等字眼，並須經指揮團隊正式審核。

江炘杓提到，戰車命名是一種裝甲兵文化，過程既是一種成年禮，也是建立團隊凝聚力和提振士氣的良方，通過射擊合格認證取得命名權，象徵車組通過考驗形成戰力。對裝甲兵而言，在戰場上看到熟悉的名字，意味身邊是值得信賴的戰友，能瞬間建立「與老朋友並肩作戰」的心理支持，增強戰鬥心理意識，提升戰場抗壓力；有些士兵則認為，未經命名的戰車參加作戰會帶來厄運。

江炘杓建議，隨著國軍陸續接裝M1A2T戰車，國軍進入新一代裝甲戰力轉型，借鏡美軍「以榮譽帶動訓練」的非物質獎勵模式，有利強化基層官兵對裝備的認同感，並塑造獨特的兵種榮譽，且參考美軍裝甲部隊或依國軍既有鑑測標準，將「戰車命名權」與基地訓練和年度「陸勝操演」或「聯勇操演」的鑑測成績結合，經評鑑成績合格的車組，可於砲管噴塗隊伍名稱或以其他形式為戰車命名，這將促使單調的訓練指標，轉化為官兵渴望爭取的命名權和揚眉吐氣的榮耀。

他舉例，命名方式可以部隊代號有關的文字進行命名。虎嘯部隊的戰車名稱可帶「虎」字，命名為「猛虎」、「勇虎」、「黑虎」、「威虎」、「夜虎」等；又如前鋒部隊所屬戰車可命名「前鋒」、「先鋒」、「劍鋒」、「刀鋒」、「尖鋒」、「銳鋒」等，或制訂其他能夠反應部隊作風的命名規定，在範圍內讓通過鑑測的車組成員發揮命名創意，既能促進官兵認真訓練，也能達到激勵的作用。

江炘杓最後說，國軍基層常將保修視繁瑣苦差事，若能推動「命名文化」，讓車組成員對車輛產生「我的戰車有名字（名譽）」的情感聯繫，將能提高官兵對裝備保養的自覺性，並將裝備保修的義務轉化為守護家園的責任。