川習會前 紐時：美延後130億美元對台軍售

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
外媒報導，川普政府在川習會前夕已經延後宣布對台軍售。圖／軍聞社提供
外媒報導，川普政府在川習會前夕已經延後宣布對台軍售。圖／軍聞社提供

紐約時報二月廿七日報導，幾位美國官員說，為了避免在美國總統川普訪問北京前，引發中國大陸國家主席習近平不滿，川普政府已延後宣布一項總值一三○億美元（台幣約四○九三點七億元）的對台軍售案。其規模大於川普政府去年十二月宣布的創紀錄一一一億美元軍售案。

美國行政部門曾告知部分參與審查的人士，白宮已下令相關單位暫緩推動，以確保三月底至四月初的「川習會」順利舉行。對此，白宮請美國國務院回應。國務院聲明，不置評尚未完成的軍售案；川普政府已經表明，美國對台灣持續四十多年來的長期承諾不變。

英國金融時報（ＦＴ）二月六日才引述八位知情人士報導，繼一一一億美元對台軍售案後，川普政府正規畫一項達兩百億美元的對台軍售案。不過，這些知情人士指出，最終數字仍有變動，可能還是會接近去年十二月的金額。

根據上述紐時報導，一位美國官員說，擬議中的對台軍售案包含愛國者防空系統的攔截飛彈、國家先進地對空防空飛彈系統及反無人機設備，以及小型武器、維修與後勤相關項目。

除了上述的ＦＴ報導，華爾街日報此前也跟進報導，提到美國官員對是否在此時推進對台軍售案有所遲疑。但川普政府在已獲美國國會非正式批准且進入程序後期階段之際，仍決定暫緩推動，則是外媒對此事的最新披露。

一般而言，美國國務院會將擬議中的軍售案送交聯邦參、眾議院相關委員會，由跨黨派的資深國會議員審查。若獲得非正式批准，通常隨即對外宣布，再送交國會院會完成程序性的正式核准，此一非正式審查階段具關鍵意義。

例如，自二○二三年十月加薩走廊爆發戰爭以來，鑒於美國各界質疑以色列在還擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的加薩戰爭中，釀成婦孺等無辜的巴人平民慘重傷亡，民主黨籍國會議員就曾歷時數周甚至數月審查對以軍售案。川普政府則三度繞過國會，以加快對以軍售。

