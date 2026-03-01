聽新聞
0:00 / 0:00

外媒報導美推遲宣布下一波對台軍售案 學者憂「台灣之盾」延後整合時間

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰張曼蘋／台北報導

外媒報導，美政府在川習會前，延後宣布下一波對台軍售案。政大外交系教授黃奎博說，不意外，台灣應更加警覺，而非自我催眠。軍事專家揭仲擔憂，川普政府可能持續推遲對台軍售，將大幅延後「台灣之盾」完成系統整合時間，影響可能比想像中更大。

黃奎博說，外媒報導未必為真，他認為，川普想有效控制台灣因素在川習會之前的負面影響；美陸元首已將所謂「台灣議題」帶上談判桌，美方似已暫時妥協或展現彈性，以換取川習會順利舉行。

揭仲指出，美國聯邦最高法院裁定對等關稅失效，大幅削弱川普對中共的談判籌碼，若美方不惜暫緩對台軍售，不排除將繼續擱置，以免北京取消已經承諾的交易或「大單」，進一步衝擊共和黨期中選舉。

揭仲說，有意採購愛三飛彈與NASAMS防空飛彈的國家不少，若我方訂單因擱置而排不上原本的生產時程，恐怕將更推遲我方取得這批武器的時間；連帶大幅延後台灣之盾完成第一階段整合美製感測與武器系統的時間，造成國軍面對共軍新型態「聯合火力打擊作戰」的防禦能力遭明顯削弱。

國民黨立委王鴻薇表示，我方對美軍購非常被動，「我們要的，美國不給我們」，美方延遲交貨也無任何救濟工具，如此只是坐實大家對於「台灣成為交易籌碼、棋子」的擔心。

民進黨立委陳冠廷表示，台美關係應獨立於美中關係，而不會、也不該在中美框架之下，影響對台灣的承諾。

川習會 對台 台美關係 美方 軍售 揭仲 川普

延伸閱讀

川普政府逆轉立場鼓動伊朗政權更迭 外媒：恐帶來更多風險

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

傳美恐推遲對台軍售 專家：愛三若遭擱置 衝擊「台灣之盾」

相關新聞

國民黨3500億軍購條例智庫說帖曝光 若美方確定新項目即刻加碼

部分國民黨立委不認同黨中央總額3500億的版本，主張應編制8000億元，引發不同調爭議。國民黨智庫國家政策研究基金會則草...

不爽排假！「登步部隊」上兵逾假不歸 判決出爐代價超大

桃園呂姓男子2023年間前往陸軍裝甲584旅「登步部隊」服志願役，卻因排休假問題不爽，休假離營後逾假不歸，3天後遭幹部逮...

「3500億元」加Ｎ 藍版軍購條例本周提案

政院版軍購特別預算條例草案將付委審查，據了解，國民黨中央和智庫密切協商後，已確定國民黨立場為「支持正確軍購、反對爭議商購...

外媒報導美推遲宣布下一波對台軍售案 學者憂「台灣之盾」延後整合時間

外媒報導，美政府在川習會前，延後宣布下一波對台軍售案。政大外交系教授黃奎博說，不意外，台灣應更加警覺，而非自我催眠。軍事...

川習會前 紐時：美延後130億美元對台軍售

紐約時報二月廿七日報導，幾位美國官員說，為了避免在美國總統川普訪問北京前，引發中國大陸國家主席習近平不滿，川普政府已延後...

川普傳出延後宣布對台軍售 專家：應考慮商售取得IBCS等系統

外媒報導，川普政府在川習會前夕已經延後宣布對台軍售。淡江戰略所副教授林穎佑認為，除了川習會因素外，美方也可能因先前軍購遭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。