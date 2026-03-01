外媒報導美推遲宣布下一波對台軍售案 學者憂「台灣之盾」延後整合時間

外媒報導，美政府在川習會前，延後宣布下一波對台軍售案。政大外交系教授黃奎博說，不意外，台灣應更加警覺，而非自我催眠。軍事專家揭仲擔憂，川普政府可能持續推遲對台軍售，將大幅延後「台灣之盾」完成系統整合時間，影響可能比想像中更大。

黃奎博說，外媒報導未必為真，他認為，川普想有效控制台灣因素在川習會之前的負面影響；美陸元首已將所謂「台灣議題」帶上談判桌，美方似已暫時妥協或展現彈性，以換取川習會順利舉行。

揭仲指出，美國聯邦最高法院裁定對等關稅失效，大幅削弱川普對中共的談判籌碼，若美方不惜暫緩對台軍售，不排除將繼續擱置，以免北京取消已經承諾的交易或「大單」，進一步衝擊共和黨期中選舉。

揭仲說，有意採購愛三飛彈與NASAMS防空飛彈的國家不少，若我方訂單因擱置而排不上原本的生產時程，恐怕將更推遲我方取得這批武器的時間；連帶大幅延後台灣之盾完成第一階段整合美製感測與武器系統的時間，造成國軍面對共軍新型態「聯合火力打擊作戰」的防禦能力遭明顯削弱。

國民黨立委王鴻薇表示，我方對美軍購非常被動，「我們要的，美國不給我們」，美方延遲交貨也無任何救濟工具，如此只是坐實大家對於「台灣成為交易籌碼、棋子」的擔心。

民進黨立委陳冠廷表示，台美關係應獨立於美中關係，而不會、也不該在中美框架之下，影響對台灣的承諾。