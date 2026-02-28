確保川習會順利舉行 美對台4,093億軍售延後

紐約時報報導，幾位美國官員說，為了避免在美國總統川普訪問北京前，引發中國大陸國家主席習近平不滿，川普政府已延後宣布一項總值130億美元（新台幣4,093.7億元）的對台軍售案。其規模大於川普政府去年12月宣布的創紀錄111億美元軍售案。

美國行政部門曾告知部分參與審查的人士，白宮已下令相關單位暫緩推動，以確保3月底至4月初的「川習會」順利舉行。對此，國務院聲明，不置評尚未完成的軍售案；川普政府已表明，美國對台灣持續40多年來的長期承諾不變。

英國金融時報（FT）2月6日才引述八位知情人士報導，繼111億美元對台軍售案後，川普政府正規劃一項達200億美元的對台軍售案。不過，這些知情人士也指出，最終數字仍有變動，可能還是會接近去年12月的金額。

根據上述紐時報導，一位美國官員說，擬議中的對台軍售案包含愛國者防空系統的攔截飛彈、國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）及反無人機設備，以及小型武器、維修與後勤相關項目。

除了上述的FT報導，華爾街日報此前也跟進報導，提到美國官員對是否在此時推進對台軍售案有所遲疑。但川普政府在已獲美國國會非正式批准且進入程序後期階段之際，仍決定暫緩推動，則是外媒對此事的最新披露。

一般而言，美國國務院會將擬議中的軍售案送交聯邦參、眾議院相關委員會，由跨黨派的資深國會議員審查。若獲得非正式批准，通常隨即對外宣布，再送交國會院會完成程序性的正式核准，而此一非正式審查階段具關鍵意義。

例如，自2023年10月加薩走廊爆發戰爭以來，鑒於美國各界質疑以色列在還擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的加薩戰爭中，釀成婦孺等無辜的巴人平民慘重傷亡，民主黨籍國會議員就曾歷時數周甚至數月審查對以軍售案。川普政府則三度繞過國會，以加快對以軍售。

然而，習近平本月初與川普通話時，要求美方務必慎重處理對台軍售問題。川普之後也在自創社媒真實社群發文表示，台灣議題是此次川、習通話中的議題之一。

有美國卸任官員及專家學者質疑，川普與習近平「共商」的舉動恐違反共和黨籍美國前總統雷根任內樹立的「對台六項保證」。其中一項保證便是，美方「未同意就對台軍售議題，向中華人民共和國徵詢意見」。