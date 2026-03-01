聽新聞
「3500億元」加Ｎ 藍版軍購條例本周提案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

政院版軍購特別預算條例草案將付委審查，據了解，國民黨中央和智庫密切協商後，已確定國民黨立場為「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，開出「三五○○億元加Ｎ」規模；以美國去年十二月宣布一一一億美元、八項對台軍售為確定項目，再為未來加碼對美軍購預留空間；周末將微調文字，本周提案。

鑒於外媒披露美方準備推出二百億美元（約新台幣六三九○億元）對台軍售，項目可能包含愛國者飛彈；國民黨高層主張，除保證美方已宣布一一一億美元（約新台幣三千五百億元）可在國會被審議通過外，也要為可能加碼的美對台軍售準備，故為「Ｎ」。

此外，這名人士私下指出，若美方準備批准的軍售案為對外軍售（ＦＭＳ），由台灣直接與美國政府對口，就可以支持；他反對與軍火商打交道的商售模式（ＤＣＳ），過去的拉法葉案及鐽震案都是商售。

國民黨高層開出「三五○○億元加Ｎ」規模，對比國民黨立委徐巧芯提出的八千億元版本。國民黨立委羅廷瑋說，軍購預算的討論不能簡化成數字之爭，真正的核心問題是：我方戰略需求是什麼？財政承擔能力在哪裡？以及如何在國際局勢變動中，做出對台灣最有利的安排。

國民黨 軍購特別預算 軍售 對台 美方 規模

