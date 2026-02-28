川普傳出延後宣布對台軍售 專家：應考慮商售取得IBCS等系統

外媒報導，川普政府在川習會前夕已經延後宣布對台軍售。淡江戰略所副教授林穎佑認為，除了川習會因素外，美方也可能因先前軍購遭卡關而藉此動作提醒我方。國防安全研究院委任副研究員揭仲建議，我方可能必須思考以商售方式取得「台灣之盾」所需IBCS指管系統。

林穎佑認為，川普政府推遲對台軍售，除了針對川習會前的氣氛之外，其實也有一點提醒台灣的意味。提醒台灣先前的五項軍售都因為在國會卡關，那麼美方也沒有必要繼續急著推動後續其他計畫。

他認為，我方對此首要必須表達願意採購軍備的決心，只要買賣雙方都有表達願意交易的意願，究竟買多買少？買什麼型號就是另當別論的細項問題。

林穎佑強調，我方應該先對美方表達出軍購的意願和企圖心，尤其軍售是一個流程性的問題，如果是因我方的態度、程序而遭擱置，對我方推動的建軍工作當然會造成影響。

他進一步認為，美中關係在川普此次訪中之後究竟會變好或變壞，當然現在還不知道，不過川習會本身就是一個變數。

不過林穎佑也認為，對於先前傳出的愛國者、NASAMS等防空飛彈和IBCS指管系統，主要都仍屬防禦性質，美方若持續出售防禦性武器，對中國大陸及周邊情勢的影響有限，但若是海馬士多管火箭這類較具攻擊性的武器，未來可能就存在變數。

揭仲擔憂，「台灣之盾」計畫整合的美製防空武器系統，首先必須先透過一套比較新的愛三增程型作為節點，進一步串聯NASAMS防空飛彈並提升其他的愛三飛彈，如今可能就會受到影響。

他指出，由於目前很多國家有意採購愛國者和NASAMS，若我方因延後美方通知國會的時程導致趕不上原本商議的生產批次，進一步延後取得的時間，甚至無法在特別預算的8年時程中完成。

揭仲認為，我方可能必須認真思考以商售方式取得IBCS指管系統，無論如何先整合目前手邊現有的武器裝備系統。先完成架構，未來若新裝備到位後，加入架構所需的時間應該可以比較少。

揭仲指出，愛三飛彈等完整的大型武器系統，即使透過商售程序也需要美國政府的輸出許可；相較之下，透過商售取得IBCS系統並對現有愛國者飛彈進行升級的可行性較高，也比較容易迴避中共的壓力。