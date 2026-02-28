美智庫繪「台海地獄」 對抗共軍攻台

美國智庫「新美國安全中心」（ＣＮＡＳ）廿六日公布題為「台灣之地獄景象：重新思考不對稱防衛」報告。

上述報告描繪美軍「地獄景象」防衛概念的具體藍圖，主張台灣運用大量無人機結合傳統武器，在共軍進犯時集中打擊，使入侵代價高到中國大陸難以承受；台灣可在不依賴美軍下達到嚇阻效果，也呼應美國總統川普要求盟友承擔更多防衛責任的政策方向。

台海地獄景象概念由現任美國印太司令部司令帕帕羅前年六月首次公開提出；即一旦大陸侵台，美軍可向台海大量投放無人系統，使台海變「無人地獄」，拖慢共軍行動。

但該報告也指出，除非美軍駐台，否則美方必須靠射程更遠、成本更高且數量有限的無人系統進行作戰。相較之下，台灣更適合運用小型、低成本的無人機進行本土防衛，因此地獄景象應被視為台灣自身的防衛構想，而非單純的美國作戰方案。

報告建議，台灣應建立由登陸灘頭向外延伸、縱深約八十公里的四層「海上地獄戰場」，透過不同類型的無人機與武器組合來擊沉、損毀或干擾運送入侵部隊的共軍船艦。

第一層在距台灣本島海岸四十至八十公里的海域，運用長程的空中、水面與水下無人載具及誘餌無人機，搭配反艦巡弋飛彈與超音速飛彈，對共軍防空系統發動飽和攻擊。

在無人機與飛彈攻勢下，共軍幾乎無暇分辨哪個是真實的威脅還是誘餌，將被迫全面攔截，因此迅速耗盡艦載防空飛彈，使共軍艦隊暴露在後續攻擊下。

第二層在距台灣本島海岸五至四十公里的海域，主要鎖定共軍運送部隊與裝備的登陸艦。台灣可先大規模布雷，並在共軍掃雷與清除障礙時，以無人機與飛彈持續攻擊。

最後兩層防線則在距台灣本島海岸五公里的海域及登陸灘頭。台灣將部署短程武器與具自主攻擊能力的無人機。

該報告還列出共軍可能的攻台作戰進程三階段：發動大規模預備性打擊；接著渡海與兩棲登陸；最後突破灘頭陣地向台北推進。