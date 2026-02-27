藍軍購條例預算3500億少於民眾黨版 綠委：特別條例非被動逐項追加

國民黨智庫國家政策研究基金會草擬一份說帖，強調國民黨明確支持美方已提3500億元軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，國民黨也會隨即提出對應版本。民進黨立委陳冠廷表示，國民黨版本編列遠不及民眾黨約4000億元版本，特別條例的意義正是讓台灣主動完整規畫防衛建設，而非被動逐項追加。

陳冠廷表示，行政院1.25兆元特別預算除了對美軍購項目外，也納入我國國防產業自主建置不對稱戰力的需求，包括無人載具產業發展及未來後勤管理體系的建構，都有賴充足且穩定的預算支撐，「國民黨版本僅編列3500億元，在規模上難以應對中國日益增長的軍事能力，甚至不及民眾黨約4000億元的版本。」

陳冠廷指出，國民黨版本的根本問題在於將軍購視為「照清單採買武器」，忽略現代國防建設是總體系統工程。任何武器要形成實際戰力，都必須嵌入完整的指揮、管制、通信、資訊、情報、監視與偵察體系；戰場管理系統、電子戰、網路防禦、AI輔助決策等軟體與資訊戰力，不會出現在美方的軍售清單上，但烏克蘭戰場的經驗已充分證明，資訊整合能力往往比個別武器性能更具決定性。

針對國民黨說帖中「若美方後續提出新軍購項目，隨即提出對應版本」主張，陳冠廷認為，這種做法等於將建軍節奏拱手讓人，系統整合、後勤體系與國防產業投資本來就是台灣自己要做的事，不會出現在美方軍售通知中。每次等美方通知才編列預算、重新訂定特別條例，曠日廢時且趕不上建軍所需時程，「特別條例的意義正是讓台灣主動完整規畫防衛建設，而非被動逐項追加。」

陳冠廷強調，立法院作為審查機關，應尊重行政機關基於專業所提出的預算規畫，仔細審查其中各項目的合理性與必要性，而非在現階段自行提出一個未納入整體國防戰略的版本，由立法端自行提出的預算版本，有時難以具備行政機關所掌握的全面性視角。

陳冠廷說，軍購特別條例進入付委審查階段，是好的開始，朝野各黨在國會內部討論及公開審議過程中，應以行政院提出的1.25兆元版本為基礎進行實質審查，基於台灣真實的防衛需求與軍事實務來討論，但國防建設不應淪為政黨角力的籌碼，盼三月的良好進展能夠持續，盡快完成相關特別預算的審查程序。