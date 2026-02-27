快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜認為，若把重大軍購操作成政黨競逐主導權的政治議題，反而會向國際傳遞錯誤訊號，影響台灣防衛能力的穩定建構。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫國家政策研究基金會草擬一份說帖，強調國民黨明確支持美方已提3500億元軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，國民黨也會隨即提出對應版本。對此，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，國家安全不是競標案，更不是政治宣傳素材。

陳培瑜表示，作為執政黨的立法院黨團，立場一向一致「國防不分朝野，安全不能試錯」，台美軍事合作有既定制度與專業管道，由政府依法負責對外談判與執行，若把重大軍購操作成政黨競逐主導權的政治議題，反而會向國際傳遞錯誤訊號，影響台灣防衛能力的穩定建構。

陳培瑜呼籲，在野黨回到理性審議，真正負責任的態度，是支持提升防衛韌性、讓軍購如期推進，而不是一邊阻擋預算、一邊對外宣稱要重新主導。國家安全不是競標案，更不是政治宣傳素材。

軍購 陳培瑜 國民黨

國民黨3500億軍購條例智庫說帖曝光 若美方確定新項目即刻加碼

部分國民黨立委不認同黨中央總額3500億的版本，主張應編制8000億元，引發不同調爭議。國民黨智庫國家政策研究基金會則草...

跨越中線…共軍聯合戰備警巡 首度初三「開工」

二月十九日、大年初三下午，國防部發布新聞稿宣布，自早晨九時卅六分起，偵獲包括中共「空警五○○」預警機與殲十、殲十一、殲十...

藍智庫挺3500億軍購 綠黨團：國家安全非競標案、更非政治宣傳素材

國民黨智庫國家政策研究基金會草擬一份說帖，強調國民黨明確支持美方已提3500億元軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，國...

中共15機艦船2空飄氣球擾台　國軍嚴密監控應處

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲8架次共機，其中6架次逾越中線進入中部及西南空域，以及6艘共艦與1艘公務船...

美智庫拋「地獄景象」具體藍圖　助台灣不靠美軍取勝

美智庫提出美軍「地獄景象」防衛概念藍圖，主張台灣運用大量無人機結合傳統武器，在共軍進犯時集中打擊，使入侵代價高到難承受；...

美智庫列中國犯台3階段　重創軍事通訊後發動第一擊

美國智庫今天根據兵推結果指出，台海戰爭可分3個階段：中國發動大規模預備性打擊，接著渡海與兩棲登陸，最後突破灘頭陣地並向台...

