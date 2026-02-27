中共15機艦船2空飄氣球擾台 國軍嚴密監控應處
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲8架次共機，其中6架次逾越中線進入中部及西南空域，以及6艘共艦與1艘公務船，總計中共15機艦船持續在台海周邊活動，並偵獲2顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時至昨天中午12時45分，在台灣海峽空域偵獲中共3架次輔戰機及無人機，其中1架次逾越海峽中線。
國軍於昨天上午9時30分至昨天中午12時45分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共5架次主戰機。
國軍於昨天上午8時40分偵獲1顆中共空飄氣球於基隆西北72浬逾越中線，高度為1萬4000呎，隨後於昨天上午9時30分消失於台灣海峽上空；國軍另於昨天上午9時偵獲1顆中共空飄氣球於基隆西北67浬逾越中線，高度為1萬9000呎，隨後於昨天上午11時消失於台灣北部空域。
國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
