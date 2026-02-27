中共15機艦船2空飄氣球擾台　國軍嚴密監控應處

快訊

中央社／ 台北27日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲8架次共機，其中6架次逾越中線進入中部及西南空域，以及6艘共艦與1艘公務船，總計中共15機艦船持續在台海周邊活動，並偵獲2顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時至昨天中午12時45分，在台灣海峽空域偵獲中共3架次輔戰機及無人機，其中1架次逾越海峽中線。

國軍於昨天上午9時30分至昨天中午12時45分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共5架次主戰機。

國軍於昨天上午8時40分偵獲1顆中共空飄氣球於基隆西北72浬逾越中線，高度為1萬4000呎，隨後於昨天上午9時30分消失於台灣海峽上空；國軍另於昨天上午9時偵獲1顆中共空飄氣球於基隆西北67浬逾越中線，高度為1萬9000呎，隨後於昨天上午11時消失於台灣北部空域。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國民黨3500億軍購條例智庫說帖曝光 若美方確定新項目即刻加碼

部分國民黨立委不認同黨中央總額3500億的版本，主張應編制8000億元，引發不同調爭議。國民黨智庫國家政策研究基金會則草...

跨越中線…共軍聯合戰備警巡 首度初三「開工」

二月十九日、大年初三下午，國防部發布新聞稿宣布，自早晨九時卅六分起，偵獲包括中共「空警五○○」預警機與殲十、殲十一、殲十...

美智庫拋「地獄景象」具體藍圖　助台灣不靠美軍取勝

美智庫提出美軍「地獄景象」防衛概念藍圖，主張台灣運用大量無人機結合傳統武器，在共軍進犯時集中打擊，使入侵代價高到難承受；...

美智庫列中國犯台3階段　重創軍事通訊後發動第一擊

美國智庫今天根據兵推結果指出，台海戰爭可分3個階段：中國發動大規模預備性打擊，接著渡海與兩棲登陸，最後突破灘頭陣地並向台...

學者：日本推進第一島鏈防線 台灣需評估戰略應變

日本防衛大臣小泉進次郎前日宣布，計畫於二○三○年在沖繩與那國島部署○三式中程飛彈部隊。美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履...

