國民黨3500億軍購條例智庫說帖曝光 若美方確定新項目即刻加碼

部分國民黨立委不認同黨中央總額3500億的版本，主張應編制8000億元，引發不同調爭議。國民黨智庫國家政策研究基金會則草擬了一份說帖，訴求「支持軍購，嚴審商購」，強調國民黨明確支持美方已提3500億元軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，國民黨也會隨即提出對應版本。說帖中也提及，盼立院朝野齊力，讓軍購特別條例最快在3月底前三讀。

國民黨智庫的說帖中強調，凡符合我國整體防衛戰略需求，且由美方依既有政府對政府（G2G）標準程序正式提出之軍售案，國民黨一貫支持、不會杯葛。基於此一原則，國民黨明確支持美方已提總額新台幣3500億元之既定軍購案。 針對美方之明確軍購案，國民黨主張應針對此案優先處理，若美方後續正式提出新軍購項目，俟其依循政府對政府（G2G）標準程序後， 國民黨會隨即提出對應版本。

說帖中也說明，對內採購部分，如屬可編列於年度公務預算之範疇，民進黨政府應回歸常態預算程序審議，無須再以特別預算方式處理，以維持財政紀律與預算體制之嚴謹性。

因此，關於所謂1.25兆元特別預算案，扣除3500億元正規軍購後之龐大餘額，多屬尚未依循政府對政府（G2G）標準程序之商業採購及部分對內採購項目。此類項目資訊揭露不足、未循既有軍售程序提出，風險控管機制薄弱，國民黨無法貿然支持。

說帖中強調，商購模式因欠缺政府對政府履約擔保與完整監督架構，歷來較易衍生履約延宕、契約爭議與貪汙舞弊等問題。國民黨主張，所有對美軍購應回歸既有採購程序，避免另設特別通道。對於缺乏制度保障與透明機制之商購案，恕難同意。

說帖中也說明對軍售履約的重要性，表示政府應在對美採購合約清楚載明交貨與履約期程，確保軍備獲得具體可控。要求美方明確確認我方列入優先交付序列，並取得具體承諾，避免遭延宕排擠，應明定懲罰條款。

此外，特別條例應強化對行政院的法律拘束力，要求主管機關依法執行並落實監督機制，確保國防預算確實投入戰力建構，真正花在刀口上。

說帖中也擬定了對執政黨的喊話，表示立法院經朝野協商同意，2026年3月6日同意軍購特別條例各黨及行政院版本交付委員會審查，並同意不復議，俟3月11日召委選出後即可排審，若委員會審查順利，且不受黨團協商冷凍期一個月限制，最快可於3月底前完成二三讀，軍購進程不會受到延宕。

說帖中也建議國民黨立院黨團於特別條例通過後，要求院會通過主決議或附帶決議，要求國防部對美軍購應積極爭取新世代先進武器（含第五代戰機），以強化台灣自我防衛能力。並要求美方縮短交貨時程，以避免延宕交貨時軍購品項已過於陳舊或不符需求。

對於要求美方明確確認我方列入優先交付序列，定懲罰條款部分，國民黨智庫也做出建議，主張懲罰條款三原則，1.建立賠償條款制度。2.隨著科技進步，若情況有變，得要求軟體升級。3.交貨延宕得要求賣方負起賠償責任。

賠償細節部分，則排除人力不可抗拒因素，我方得要求賣方負起賠償責任按時程延宕不同，得要求賣方賠償：（1）若延遲少於6個月，得要求對方補償零件。 （2）若延遲超過1年，得要求對方賠償購價一定比例。（3）若延遲超過2年，得要求對方以最新規格滿足我方需求。