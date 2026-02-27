美智庫列中國犯台3階段　重創軍事通訊後發動第一擊

美國智庫今天根據兵推結果指出，台海戰爭可分3個階段：中國發動大規模預備性打擊，接著渡海與兩棲登陸，最後突破灘頭陣地並向台北推進。在發動第一擊前，北京可能先切斷網絡，癱瘓台灣民用設施與軍事通訊。

華府智庫「新美國安全中心」（Center for a NewAmerican Security, CNAS）今天發布逾30頁報告，題為「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」，其中列出共軍可能的攻台作戰進程。

報告指出，北京雖傾向和平統一，但正持續建軍，以確保具備以武力迫使台灣屈服的能力。解放軍已擬定多種軍事方案，其中全面入侵雖是風險最高的選項，卻也是唯一能確保實際控制台灣的方式。

兩棲登陸向來被視為最困難的軍事行動之一，但解放軍已建立完整渡海作戰條令，並規劃大規模突襲行動，將奪取制空權、制海權與資訊優勢列為瓦解台灣防禦的先決條件。

根據報告，戰爭初期，北京將先發動協同攻擊，使台灣衛星系統失效、切斷數位網路並干擾導航訊號，在第一擊開始前即重創民生設施與軍事通訊網絡。

隨後，解放軍將對台灣飛機、艦艇、飛彈發射陣地、雷達與指揮中心發動數千次空襲與飛彈攻擊。這種跨領域飽和打擊的目的，在於削弱台灣軍力、動搖士氣，使殘存防禦部隊陷入混亂與癱瘓，讓解放軍在最小阻力下登陸。

報告指出，若要以武力奪取台灣，北京必須集結龐大艦隊，將兵力橫渡台灣海峽、突破既有防線並登陸本島。兩棲作戰本質極為複雜，需跨域協調空、海、陸力量，在最佳天候與海象下精確執行登陸行動。

同時，解放軍將試圖在入侵時間與地點上對台灣實施戰略欺騙，並透過宣傳削弱民眾抵抗意志。大型兩棲突擊艦預料將停留在多數沿岸防禦火力射程之外，由較小型登陸艇與直升機執行最後高風險高灘頭突擊。

報告指出，解放軍可能將最精銳部隊與先進武器集中於特定登陸區，透過「快速且持續」的兵力波次壓倒沿岸守軍。這一過程需反覆投入兵力，才能建立起足夠強大的據點，以便解放軍能從灘頭突圍，並最終征服台灣。

在兩棲登陸同步進行之際，解放軍空降部隊也可能發動突襲，企圖斬首台北的政府、奪取機場並控制關鍵地形，從後方牽制台灣海岸防禦部隊，協助登陸部隊突破灘頭。

報告指出，攻台行動的最後階段將面臨雙重挑戰：一方面需集中兵力向首都推進、推翻政府；另一方面仍須建立穩定海上補給線，以維持前線部隊的軍需與燃料供應。

「建立穩固的登陸據點雖能讓解放軍在台灣取得立足點，但通往台北的道路遠非坦途。解放軍需穿越溝壑縱橫的山隘，渡過無數河流，並在密集的都市地形中殺出一條血路。」

報告評估，進軍首都所需的補給規模遠超空運能力，解放軍勢必依賴持續且穩定的海上運輸。為支撐在台作戰部隊的醫療與兵力需求，北京已規劃動員民用船隻，補強軍事海運能力。