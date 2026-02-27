聽新聞
學者：日本推進第一島鏈防線 台灣需評估戰略應變

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

日本防衛大臣小泉進次郎前日宣布，計畫於二○三○年在沖繩與那國島部署○三式中程飛彈部隊。美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中翁履中分析，日本將第一島鏈的防線更明確向台灣周邊推進。台灣應評估要高調跟進，或實質強化、語言克制，維持戰略彈性。

翁履中表示，日本過去在西南島鏈的強化部署多半低調推進，避免刺激北京，也降低國內爭議，這次把與那國島飛彈部署時間表講得如此清楚，本質上是宣示日本的戰略重心已經南移，且第一島鏈的防線正更明確地向台灣周邊推進。

翁履中指出，關鍵是北京如何看待？讓北京在意的不是飛彈性能，而是背後的政治訊號。中國想釐清是誰給日本底氣？如果北京判斷這屬於美日整體戰略協調的一部分，回應邏輯就不只針對東京，而會放入對美博弈的更大框架，區域格局變得更微妙。

翁履中說，對台灣而言，重點不該只是強調日本對台灣多有情意，也不是高喊「台灣有事，日本有事」，而是區域嚇阻結構是否更加立體；同時評估在強硬升級節奏中，台灣是要高調跟進，還是實質強化、語言克制，維持戰略彈性？飛彈只是工具，背後的訊號才是核心，有經濟實力、聯盟穩定與風險控制能力的底氣，才是真正挺住挑戰的變數。

