共軍聯合戰備警巡 首度初三「開工」

二月十九日、大年初三下午，國防部發布新聞稿宣布，自早晨九時卅六分起，偵獲包括中共「空警五○○」預警機與殲十、殲十一、殲十六等各型軍機十四架出海，其中十架超越台海中線及其延伸線，進入我北、中、西南空域，配合海上共艦進行「聯合戰備警巡」。這是共軍首度在春節假期之中，在台海實施聯合戰備警巡。

今年春節的除夕、初一、初二（十六至十八日），台海當面共軍均無戰機出海，連續三天掛零的清靜局面，是前年、去年所未見。周邊海域的共艦數量，也維持五艘的「正常低水位」。然而初三就提前「開工」，實施聯合戰備警巡。國防部統計，十九日早晨六時至廿日早晨六時的廿四小時內，共偵獲十四架共機出海、十架越線；廿日六時至廿一日六時的廿四小時，則偵獲八架出海，均飛越中線。至於海上共艦數量，上述兩日分別為六艘、七艘。

「聯合戰備警巡」一詞最早為共軍創造，二○二一年十一月九日，美國參眾議員搭乘軍方專機訪台，當晚中共東部戰區利用微信公眾號宣布，組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，「進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力」。此後逐漸形成固定模式，目前每月通常進行三至四次。例如農曆年以來，除了十九日一次，廿五日又有廿八架戰機出海，其中廿二架越線。

國防部官員指出，共軍雖不再主動宣布實施聯合戰備警巡，但從第一線可以清楚判斷。除了共軍出海飛機明顯增加，海上艦艇也增加，並且會明顯比平日更逼近我方廿四浬的領海鄰接區。相較於飛機只能在空中短暫停留，艦艇貼近我方鄰接區的時間更久，且各艦向台灣靠近與遠離，轉向動作都是同時發生，顯然是統一指揮進行。

官員也指出，如果兩岸真正爆發衝突，共軍機艦絕不敢如此貼近台灣，但在平時，這是標準的灰色地帶騷擾。我方即使知道對方並非發動入侵戰，仍須派兵力阻攔。否則共軍可能長驅直入，一路貼近台灣本島。然而被動攔截所需兵力，往往比主動騷擾方更多，頻繁出動的結果，對我方海空軍的裝備消耗與人力缺口，都造成嚴重的負面影響。

中華戰略學會資深研究員張競說，從廿一日到周三止，共軍活動密度與數量，突然出現斷崖式銳減。他提醒，共軍是否正在整備蓄勢待發，將在台灣本島周邊展開密集活動或演訓？值得關注。