陸軍司令視導M1A2T換裝部隊 期勉具體落實戰訓

中央社／ 台北26日電

陸軍今天表示，司令呂坤修上將在228連續假期前，赴北部地區視導M1A2T戰車的換裝部隊，期勉官兵要具體落實戰訓工作，唯有國軍進步速度大過敵人，才能建構可恃嚇阻力量。

陸軍編列新台幣405億2415萬元對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，第1批38輛與第2批42輛已分別在113年12月、去年7月運抵台灣，第3批28輛戰車目前已在美國製造完畢，軍方積極安排船班運返台灣。

陸軍今天指出，呂坤修在228連假前，無預警前往北部地區視導換裝部隊訓練實況，除嘉勉官兵留守期間戮力戰備辛勞，同時要求應體認當前敵情威脅，務實執行戰備狀況演練，並嚴密監控敵情動態，保持高度戰備警覺，確保國家安全。

呂坤修強調，官兵切勿將「新訓練、新思維、新裝備、新科技」當成口號背誦，當敵人竭盡所能想要侵犯台灣的時刻，一成不變是無法去因應未來更新、更嚴峻的挑戰，期勉官兵要具體落實戰訓工作，唯有當國軍進步的速度大過敵人，才能建構可恃嚇阻力量。

呂坤修提醒留值官兵，應熟悉各階段戰備整備實務工作，並完成通信及主戰裝備檢整，保持能隨時接戰狀態，確保應變能量不中斷；另在新式武器裝備接裝訓練期間，應周延人員訓用、訓場整建、裝備維保等全般規劃，並按任務節點管制執行，確保如期如質達成接裝任務。

