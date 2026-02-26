【即時短評】面對大陸「常態巡查」 台灣只能麻木以對？

快訊

聯合報／ 記者／郭雪筠
日昨大陸海警船又侵擾金門海域，遭金門海巡隊驅離，是新春開工後的第一起。圖/金門海巡隊提供
日昨大陸海警船又侵擾金門海域，遭金門海巡隊驅離，是新春開工後的第一起。圖/金門海巡隊提供

昨天大陸官媒發布一支影片：福建海警在金門附近海域展開「常態巡查」，並對台喊話：「新春佳節，盼早日回歸、共話團圓」，而影片也透過字幕聲稱海巡署回覆「收到，謝謝」。這支影片迅速在大陸社群平台發酵。今天台灣海巡署駁斥，此與事實不符，是惡意偽造、典型的認知作戰手段。

不論這支影片真假，許多民眾在看到新聞的第一時間，恐怕心裡只有三個字：又來了。去年十二月底，大陸官媒發布影片，影片中福建海警以閩南語喊話台灣：「台灣回歸是歷史大勢，請你不要誤判情勢。」

其實不只是福建海警，近年大陸空軍對台喊話案例不勝枚舉，比如2023年解放軍「巡航」時直接回應台方「你也是中國人」，這些短影音在大陸社群平台上自然能掀起民族主義熱情。但於台灣社會而言，當解放軍軍機飛越海峽中線已成既定事實、當福建海警「常態巡查」金門周邊海域已成事實，當愈來愈多逐步推進的「灰色地帶」均成現實，民眾與政治人物反而逐漸無感。

在這樣的情況下，大陸不斷採取「不激烈，但能造成高政治象徵」的動作。對外能有「解放軍能迅速有效地在台灣周邊執法，外部勢力勿擾」的政治宣示，對內又能強調「牢牢掌握兩岸關係的主動權」。

進一步說，當福建海警的各路喊話及「常態巡查」成為一種「日常」，大陸很可能逐步製造一種「準治理狀態」，且這種「準治理」未來不排除從金門附近海域逐步進逼。台灣儘管一直強調大陸威脅，但政府近乎無與對岸的「直接」溝通管道，對中共下一步動作難有預判；加之對兩岸民間交流等「緩衝區」的漠視，形成「表面喊中國威脅，面對共軍壓力實則麻木」的尷尬情緒。

終歸，台灣不能只被動接受。有學者以「冷和平」形容當前兩岸，然而若任由「灰色地帶」持續擴張、「準治理」成為日常，台灣不僅會失去話語權，在川普即將訪中的背景下，更可能被迫接受一個他人製造的未來。

真正的關鍵仍在於：在兩岸關係中，台灣如何重新尋求有效的溝通機制，找到更多能穩定局勢的籌碼。台灣所需要的，不是情緒化、更不是麻木無感，而是「台灣自身終究繞不開兩岸議題」的清醒認知。

真正決定台灣前途的，不是對岸怎麼喊話，而是我們如何找到一條和平、可溝通的路徑。

