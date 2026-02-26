管碧玲邀海委會軍警文人看白色恐怖電影 盼一起修補台灣史

海委會主委管碧玲今天透過臉書貼文表示，她正推動「公務員看『大濛』」的活動，1月5日包場提供海洋委員會同仁近100人觀賞，建議此舉能抵充人權教育的最低學習時數。她說，海委會中、高階的幹部看完電影，受到衝擊感動非常強烈，顯示他們對台灣歷史相當生疏。

她同時說，海巡署南部分署所轄的「琉球海洋驛站」，前身是「台灣省保安司令部職業訓練第三總隊」，目前是既經審定的不義遺址，5月19日「白色恐怖記憶日」將供民眾參訪，會有人員解說。

「大濛」劇情是以台灣白色恐怖時期作背景，被評為當今時代的獲獎鉅作「悲情城市」，劇情內容有2位關鍵反派特務，一為范春，另為保密局台籍特務二雄。兩人的「原型」在網路上引起諸多討論。海巡署前身為海岸巡防司令部，再前身則為警備總司令部，昔日同樣被指為特務機關。現今北市臥龍街偵防分署現址，就傳有過去關押異議份子的「水牢」。海委會如今是海巡署主管機關，管碧玲舉措受到矚目。

管碧玲今以「『公務員看大濛』值得推動！公務員也一起來補修台灣史！」貼文表示，今天行政院院會的第一個報告案，是由人權及轉型正義處陳報「扎根教育、思辨民主—國家轉型正義教育推動成果報告」。她在會中發言，分享海委會114年推動人權教育的作為，包括：透過實體專題講座與線上數位課程等多元管道，推動人權教育訓練，目前施訊的覆蓋率已經達到76.82%；海委會並將在今年上半年，完成訂定「海委會暨所屬各機關推動人權教育訓練實施計劃」。

管碧玲說，她今天的發言最主要是想要分享推動「公務員看大濛」的活動。她在1月5日包場「大濛」這部電影，提供海洋委員會同仁近100人去觀賞。她認為公務員了解台灣歷史是非常重要的，而大濛這部電影，正是公務員人權教育最好的教材。公務員必須每年每人有人權教育的最低學習時數，我認為公務員看大濛，應該可以充抵相關的學習時數。

她說，海委會的同仁看完了大濛，在同仁給我的回饋裡面，我發現，即使是中、高階的幹部，他們看完以後所受到的衝擊和感動非常的強烈，顯示他們對台灣的歷史其實是相當的生疏。這就更讓她認為：推動公務員了解台灣人權發展史、了解轉型正義歷史是非常重要的，因為只有越強化歷史教育，才能夠越堅定我們的民主信念，才越能成為自由民主最堅強的防線！而公務員作為台灣民主自由最堅強捍衛的防線，這是對公務員最基本的要求。