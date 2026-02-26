獨／M1A2T戰車5月全戰力成軍 雄獅部隊鋼鐵之花曝光

陸軍對美採購108輛M1A2T戰車，最後1批28輛新型戰車，預計4月由國安輪運返國門，仍自台北港卸裝登岸，規劃5月成軍，正式達成全戰力。完訓人員中1位出身大學儲備軍官訓練團（ROTC）的女性戰車排長劉瀞堯近期曝光，堪稱是M1A2T戰車群中第3位「鋼鐵之花」。

對於我採購最後一批戰車返台日期，陸軍司令部今天沒有評論。至於女性戰車排長劉瀞堯，陸軍司令部說，任職269旅雄獅部隊的劉瀞堯畢業於實踐大學外文系、陸軍官校ROTC 112年班。陸軍換裝美製M1A2T戰車，女性官兵也在行伍中擔任各項要角，展現「巾幗不讓鬚眉」的專業。

國軍首批接裝M1A2T主力戰車的第584裝甲旅，在成軍與戰訓過程中，曾有女性裝甲兵排長邱郁晴中尉、上尉連長鄭宇君亮相。269旅駐防龜山金龍營區的新型戰車排，月前完成戰力評鑑後，返回駐地。劉瀞堯亭亭玉立的身影，在行伍中受矚目。

劉瀞堯家中有職業軍人背景，父親是現役軍人，母親則是後備士官長退役，弟弟是飛行軍官。許是受到職軍氣息感染，劉瀞堯就讀大學同時接受ROTC寒暑訓，順利完成文武學業，投身陸軍裝甲兵科，雖然年輕，卻立獲派訓接裝新型戰車，學資能力不遜軍校正期生。

據了解，陸軍派赴美方接裝接裝人員已全數返台，可持續展開國內擴訓。我採購最後1批28輛新型戰車，預計4月由國安輪運返國門，仍自台北港卸裝登岸，預計5月成軍。