空軍松指部修護補給隊委託民營案 亞航得標

中央社／ 台北26日電

根據政府電子採購網今天發布的決標公告，國防部預算金額為新台幣10億餘元的「空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營」案由亞洲航空股份有限公司得標，履約時間為民國116年1月1日至117年12月31日。

空軍松山基地指揮部肩負總統、副總統、行政首長及高級將領等行政專機空中運輸任務，以及國軍各機場助導航設施飛測任務，目前編配的飛機包含被民間稱為「空軍一號」的B737-800，以及福克50、BH-1900等型機。此外，松指部補給隊則為空軍北部地區軍品物流支援中心，負責空軍大台北地區、蘇澳及東引等地駐軍的補給品物流支援等作業。

根據政府電子採購網今天發布的決標公告，國防部「空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營」標案，預算金額為10億8194萬4178元，採限制性招標，洽辦機關為國防部空軍司令部，履約地點為台北市松山區；得標廠商為亞洲航空股份有限公司，得標金額為10億8194萬4178元，履約起迄日期為116年1月1日至117年12月31日。

依據公開資訊，亞航成立於民國44年，主要業務為軍、民用飛機及附件維修，是台灣第一家專業飛機維修工廠，也是亞洲第一家獲得美國聯邦航空總署（FAA）證照的廠商，同時承攬政府機關及軍方各型定翼機、旋翼機及附件維修與機隊管理，並配合各項戰、演訓及救災，提供勤務支援，而亞航自95年承接「空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營」案迄今。

空軍 國防部 飛機

相關新聞

共機擾台現斷崖式銳減跡象 專家提醒：解放軍是否整備蓄勢待發

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，大批軍機出海騷擾我海空域，不過中華戰略學會資深研究員張競指出，從21日到昨天為止，共軍活動...

賴政府欲建構台灣之盾 專家建議應強化多層防空、海峽拒止

賴清德總統提出國防特別預算，欲建構「台灣之盾」。學者蘇紫雲比喻，將可讓現在是「小巨蛋」規模的防空系統成為「大巨蛋」，有效...

日擬在與那國島部署飛彈部隊 學者：中會想釐清 誰給的底氣？

日本防衛大臣小泉進次郎昨宣布，計畫於2030年，在沖繩與那國島部署03式中程飛彈部隊。旅美學者翁履中分析，日本此次宣布政...

大陸海警船再闖金門還發影片　海巡稱不實偽造影片

中國大陸海警船昨出動4艘船艦侵擾金門海域並對外宣稱在當地實施「常態執法巡查」，還發布偽造影片；海巡署金馬澎分署嚴正駁斥，...

獨／林木蔓生成破口？鄉親憂鳳鼻隧道火炮射界受阻 軍方：不影響

新竹縣新豐鄉有居民陳情，台海情勢緊張，西濱公路鳳鼻隧道周邊3公里卻林木蔓生，全面遮蔽射擊視野，恐在戰時影響對海偵搜與火力...

軍系客運重現懷舊女車掌 高雄「真車掌」分享職涯甘苦

台北市欣欣客運掀起一股懷舊風，女性車掌小姐以行車安全天使名義，宣導公車乘車安全。車掌小姐是上世紀的亮麗職業之一，她既是行動售票員，也是司機助手，坐在入口處，一邊顧車，一邊賣票算錢、找錢，進入各站前100公尺，還要扯開嗓門問全車旅客，「前面是XX站，誰要下車？」邱菊昭半世紀前就是這樣的角色。

