空軍松指部修護補給隊委託民營案 亞航得標

根據政府電子採購網今天發布的決標公告，國防部預算金額為新台幣10億餘元的「空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營」案由亞洲航空股份有限公司得標，履約時間為民國116年1月1日至117年12月31日。

空軍松山基地指揮部肩負總統、副總統、行政首長及高級將領等行政專機空中運輸任務，以及國軍各機場助導航設施飛測任務，目前編配的飛機包含被民間稱為「空軍一號」的B737-800，以及福克50、BH-1900等型機。此外，松指部補給隊則為空軍北部地區軍品物流支援中心，負責空軍大台北地區、蘇澳及東引等地駐軍的補給品物流支援等作業。

根據政府電子採購網今天發布的決標公告，國防部「空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營」標案，預算金額為10億8194萬4178元，採限制性招標，洽辦機關為國防部空軍司令部，履約地點為台北市松山區；得標廠商為亞洲航空股份有限公司，得標金額為10億8194萬4178元，履約起迄日期為116年1月1日至117年12月31日。

依據公開資訊，亞航成立於民國44年，主要業務為軍、民用飛機及附件維修，是台灣第一家專業飛機維修工廠，也是亞洲第一家獲得美國聯邦航空總署（FAA）證照的廠商，同時承攬政府機關及軍方各型定翼機、旋翼機及附件維修與機隊管理，並配合各項戰、演訓及救災，提供勤務支援，而亞航自95年承接「空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營」案迄今。