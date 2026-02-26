特別預算打造台灣之盾 學者：使對岸無法快速奪台

快訊

中央社／ 台北26日電

總統賴清德提出國防特別條例預算，期望打造「台灣之盾」。學者今天表示，台灣之盾建構出低中高空的嚴密防禦網，只要防禦網不破，對岸就無法達成「快速奪台、既成事實」目標；美國專家則提到，台灣建軍方向與世界各國方向一致。

國策院上午舉辦「台海安全情勢與國防特別預算」座談會，多位學者、專家與會。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，台灣之盾可結合國造的天弓、陸劍系列飛彈，以及軍購的愛國者（Patriot）與NASAMS系統，建構出低中高空的嚴密防禦網；這是為確保國家指管中心與反擊能量的生存性；只要防禦網不破，對岸就無法達成其「快速奪台、既成事實」的戰略目標，從而維持台海的長期和平與穩定。

蘇紫雲表示，中國軍事科技與投射能力已轉向高音速武器、長程巡弋飛彈及飽和無人機群，傳統的防禦能量已顯不足；同時共軍船艦藉「戰備警巡」長期鄰接區外巡弋，其具備垂直發射系統可投射巡弋飛彈，約3分鐘就可抵達台灣機場、雷達站、基地等關鍵軍事設施，形成新的威脅樣態。

蘇紫雲說，軍購長期被污名為「交保護費」，但實質上，國防投資是國家經濟轉型的另一火車頭，包括在非紅供應鏈的利基、歐美軍工技術轉移進而促進產品商轉，以及軍工出口潛力，使國防從「支出」轉化為「創匯」產業。

美國軍火商「諾斯洛普」（Northrop Corporation）台灣執行長黃思勳透過書面資料指出，台灣近年建軍方向聚焦於強化非對稱武力及台灣之盾建構，尤其反彈、反無人機、源頭打擊、聯合情監偵、人工智慧及強化系統指管等，這也是國防產業積極研發製造項目，並顯示台灣建軍備戰方向與世界各國方向一致。

黃思勳提到，依照最近中東衝突，單純用飛彈摧毀來襲目標已證明不可行，尤其台灣防衛作戰更無法持續以飛彈來應付所有攻擊。若要真正形成台灣之盾，武器採購應進一步強化多層防空、海峽拒止與大量可持續生產的消耗型武器，並結合在地化生產與戰時補充機制。

前國防大學政戰學院長余宗基說，全世界都在爭取軍備武器，若不能在3月15日前簽署發價書，不僅會延期，價格也會提高；美國都已經說2027年是重要門檻，台灣必須在這一、兩年強化武裝實力，「後悔就來不及了」。

此外，對於在野黨版本的國防特別條例草案，前美國國防部官員胡振東表示，「金額跟威脅有什麼關係」，國防預算是經過威脅評估的長期過程所提出，他版草案經過的過程跟基礎為何，這是在野黨需要解釋的；各版草案進入審查都必須要合理，保護台灣國家安全。

「希望下一代有免於恐懼的自由」，蘇紫雲語重心長地說，1996年飛彈危機距今30年，但台灣人還是在恐懼中國攻台、人家會不會來救台灣，國防預算涉及到「戰爭與和平」的選擇，要有準備才能避戰，是台灣自己的責任。

國防預算 巡弋飛彈 台灣之盾

