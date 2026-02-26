賴政府欲建構台灣之盾 專家建議應強化多層防空、海峽拒止

賴清德總統提出國防特別預算，欲建構「台灣之盾」。學者蘇紫雲比喻，將可讓現在是「小巨蛋」規模的防空系統成為「大巨蛋」，有效應對威脅；美國軍火商諾斯洛普（Northrop Corporation）台灣執⾏⻑黃思勳透過書面指出，以最近中東地區的衝突為例，單純用飛彈摧毀來襲的目標已不可行，而台灣防衛作戰無法持續以飛彈來應付所有攻擊，因此，若要真正形成台灣之盾，未來武器採購應在現有飛彈與無人機基礎上，進一步強化多層防空、海峽拒止與大量可持續生產的消耗型武器，並結合在地化生產與戰時補充機制，才能建立具韌性的整體防衛體系。

國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲指出，台灣之盾可結合國造的天弓、陸劍系列飛彈，以及軍購的愛國者（Patriot）與NASAMS系統，建構出低中高空的嚴密防禦網；這是為確保國家指管中心與反擊能量的生存性；只要防禦網不破，對岸就無法達成其「快速奪台、既成事實」的戰略目標，從而維持台海的長期和平與穩定。

國策研究院今舉行台海安全情勢與國防特別預算座談會，立法院24日剛剛完成朝野協商，同意3月6日讓行政院版的軍購特別預算條例草案交付委員會審查。在會中，軍事專家分別透過中共對台實施混合戰的情勢，凸顯台灣建構軍力的急迫性。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑分析，中共軍事行動的新常態可分為五種等級；最高威懾等級就是發射東風飛彈，飛越我國上空落入太平洋，1995年、1996年的飛彈危機與2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中共對台軍演就是如此；第二等級是跨戰區跨軍種的一體化聯合作戰，並發射遠程火箭彈，如2025年海峽雷霆、正義使命等軍演；第三等級是組織大型針對台灣的聯合軍演，如2023年聯合利劍、2024年聯合利劍A、B等；第四等級為海空軍跨軍種的聯合戰備警巡；第五則是中共對我國每日的日常飛行騷擾。

林穎佑指出，除了中共對台大型軍事演習外，裝備與科技日益進步下的北京透過「常態化」 的聯合戰備警巡，逐漸限縮我國的海空防線，並加強海警部隊對我國的封控；這種做法雖然較過去的聯合戰備警巡的兵力與架次來的少，但對我威脅不減反增，代表解放軍威脅從量變到質變；當我國關注中共是否會舉行大型對台軍演，中共反而透過常態化的聯合戰備警巡，以溫水煮青蛙的模式來達到限縮我戰略行動自由的目的，是當前需要注意的方向。

蘇紫雲表示，中國軍事科技與投射能力已從傳統彈道飛彈轉向高音速武器、長程巡弋飛彈及飽和無人機群；這些新型威脅具備高機動、低空穿透與精準打擊的特性，傳統的防禦能量已顯不足；同時共軍船艦藉所謂「戰備警巡」長期鄰接區外巡弋，其具備垂直發射系統可投射巡弋飛彈，約3分鐘就可抵達我機場、雷達站、基地等關鍵軍事設施，形成新的威脅樣態。

台北醫學大學通識中心教授張國城指出，犯台取決於客觀條件，中國國家主席習近平自認有一定時間內的主場優勢，也許還認為能阻擋美軍干預，共產黨內部反對攻台聲浪也在中共中央軍事委員會前副主席張又俠被清理後被削弱，許許多多因素加起來，都可能「讓我們國防特別預算的杯葛成為壓倒駱駝的最後一根稻草」。

針對台美軍工合作，黃思勳表示，台灣在電子、半導體、精密製造與AI等領域具有世界級競爭力，若能與國際軍工企業合作，有機會催生新一代防衛科技，例如智慧化彈藥、感測器與指管系統等；本土產業參與武器系統的研發生產與維持，也符合美國政府強調「共同負擔」精神，尤其傳統彈藥生產，也符合台灣與美國的戰略利益。