共機擾台現斷崖式銳減跡象 專家提醒：解放軍是否整備蓄勢待發

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國陸軍雇用的民間影像及電子情報偵蒐機從南韓機場起飛，穿越黃海及東海防空識別區進行偵蒐飛行，軍事專家張競提醒，這架情報機在東海防空識別區並未受到共機攔截、跟監和干擾，反應相當反常。圖／張競臉書
美國陸軍雇用的民間影像及電子情報偵蒐機從南韓機場起飛，穿越黃海及東海防空識別區進行偵蒐飛行，軍事專家張競提醒，這架情報機在東海防空識別區並未受到共機攔截、跟監和干擾，反應相當反常。圖／張競臉書

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，大批軍機出海騷擾我海空域，不過中華戰略學會資深研究員張競指出，從21日到昨天為止，共軍活動密度與數量，突然顯現出斷崖式銳減跡象。他提醒，共軍是否正在整備蓄勢待發，將要在台灣本島周邊展開密集活動或演訓？值得關注。

共軍昨日再次發動聯合戰備警巡，據國防部統計，從昨日到今日清晨共偵獲30架次共機出海，其中22架次逾越台海中線進入我北部、中部及西南空域，同時逼近我應變區。

但另一方面，據軍方統計，共軍從本月21日到前日為止，已多日並未偵獲共機出海，張競解讀，台灣海峽以及本島周邊共軍飛航活動密度與數量，突然顯現出斷崖式銳減跡象。

張競並指出，昨天白天，一架由美國陸軍雇用的民間影像及電子情報偵蒐機從南韓機場起飛，直接穿越黃海及東海防空識別區，進入台灣防空識別區，在即將飛進台海北部空域前轉向返回韓國。他指出，這架情蒐平台沿中國大陸沿岸空域飛行期間，在東海防空識別區中並未受到共機攔截、跟監和干擾，這種反應也相當反常。

張競說，共機動態突然減少的狀況，在去年底「正義使命2025」對台軍演前，也曾出現共機動態減少的類似狀況，他提醒，共軍是否正在整備蓄勢待發，將要在台灣本島周邊展開密集活動或演訓？值得關注。同時，對於共軍昨日啟動聯合戰備警巡，與美軍情報機的偵蒐飛航活動之間有無關聯？也令人好奇。

