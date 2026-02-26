日擬在與那國島部署飛彈部隊 學者：中會想釐清 誰給的底氣？

日本防衛大臣小泉進次郎昨宣布，計畫於2030年，在沖繩與那國島部署03式中程飛彈部隊。旅美學者翁履中分析，日本此次宣布政治訊號大於軍事意義，顯示戰略中心南移，北京如何看待也將是關鍵；對台灣而言，有經濟實力、聯盟穩定與風險控制能力才能抵抗變數，而非政治立場。

翁履中表示，日本這次把與那國島飛彈部署的時間表講得如此清楚，政治訊號大於軍事意義。過去東京在西南島鏈的強化部署多半低調推進，避免刺激北京，也降低國內爭議。但這次直接把時程攤在陽光下，本質上就是宣示：日本的戰略重心已經南移，而且第一島鏈的防線正更明確地向台灣周邊推進。

翁履中分析，第一政治層面是鷹派氣氛升高、高市內閣選舉勝利帶來更大的政策空間，日本領導層更願意公開強化嚇阻姿態。既是回應對國內安全焦慮，也是對盟友的保證：日本不只口頭支持區域穩定，而是願意投入實質資源；第二軍事層面，是與那國的部署，讓日本防空、監偵與電子戰網絡向西延伸，壓縮台灣東側海空域的灰色地帶空間，雖然改變區域軍力總體平衡，但確實提高門檻、增加成本、延長預警時間。

翁履中指出，更關鍵的是北京如何看待？讓北京在意的，不是飛彈性能，而是背後的政治訊號。中國想釐清的是，誰給日本這樣的底氣？如果北京判斷這屬於美日整體戰略協調的一部分，回應邏輯就不只針對東京，而會放入對美博弈的更大框架，區域格局變得更微妙。

翁履中說，目前日中關係走向明顯是強硬升級，但仍屬「鬥而不破」，而美中關係，則屬於峰會前的善意鋪陳，華府盡可能迴避爭議話題。因此看見日本在強化部署，中國提升巡弋與演訓強度、精準運用經濟工具，美國則維持戰略模糊與聯盟協調。三方沒有共識的共識，就是沒有人想真正開戰，但每一方都在提高籌碼。

翁履中說，對台灣而言，重點不該只是強調日本對台灣多有情意，也不是高喊「台灣有事，日本有事」，而是區域嚇阻結構是否更加立體；也必須冷靜評估，在強硬升級節奏中，台灣是要高調跟進，還是實質強化、語言克制，維持戰略彈性？飛彈只是工具，背後的訊號才是核心。底氣才是真正能不能挺住挑戰的變數，而底氣來自經濟實力、聯盟穩定與風險控制能力，而不可能是政治立場。