大陸海警船再闖金門還發影片 海巡稱不實偽造影片
中國大陸海警船昨出動4艘船艦侵擾金門海域並對外宣稱在當地實施「常態執法巡查」，還發布偽造影片；海巡署金馬澎分署嚴正駁斥，強調陸方說法與事實不符，並指其刻意剪接、偽造影音內容，企圖營造我方退讓假象，已屬典型認知作戰。
海巡署指出，昨日下午2時許，第十二（金門）巡防區即偵獲大陸海警船於金門南方水域外側分兩處集結，隨即調派巡防艇前推至限制水域線上預置部署。下午3時，海警「14529」、「14604」、「14527」及「14603」等4艘船艦，採兩兩編組方式，分別自料羅東方及西南方航入我限制水域，並同步向西航行，動向明顯。
海巡署表示，4艘巡防艇第一時間展開併航壓迫戰術，堅決拒止其持續深入，並透過無線電廣播嚴正警告。在持續監控與驅離下，大陸海警船於下午5時3分全數轉向，駛離限制水域，未再進一步停留。
針對大陸方面發布的影片內容，海巡署強調，經查當日執勤巡防艇中並無「PP-10083」艇，顯示影片中所稱我方艇號與對話內容並不屬實，疑為後製拼湊，意圖營造海巡退讓或應對失當情境。海巡署批評，大陸海警假借「執法巡查」名義常態侵擾我方水域，並透過錯假訊息操作輿論，混淆視聽。
海巡署重申，所屬同仁全天候堅守崗位，依標準作業程序應處各類海上突發狀況，對於任何矮化我國主權或扭曲事實的言詞，均即時駁斥。未來將持續嚴密掌握海面動態，強化前推部署與聯合監控機制，全力維護國家主權與海域安全。
