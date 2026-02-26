海巡：中國海警擾金門並偽造影片 典型認知作戰

中國海警船昨天下午現蹤金門水域，海巡巡防艇併航拒止其深入。海巡署金馬澎分署今天表示，中國更偽造影音企圖營造海巡退讓錯假情事，為典型認知作戰手段。

中國海警局官網昨天發布，25日福建海警於金門附近海域開展「常態執法巡查」，網頁發布影片中，中國海警說：「金門10083船，我是福建海警14603艦，新春佳節，兩岸齊歡，我們同為一家人，共度一個節，盼早日回歸，共話團圓。」影片中並透過播放聲音及字幕，顯示金門10083船回覆：「收到，謝謝。」

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，因與事實不符，金馬澎分署嚴正駁斥。

金馬澎分署表示，昨天下午2時許，第十二（金門）巡防區偵獲中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署。

金馬澎分署指出，昨天下午3時，中國海警「14529」、「14604」、「14527」及「14603」等4艘船，採兩兩一組模式，分別自料羅東方及西南方航入限制水域，並同步向西編隊航行。海巡署4艘巡防艇採取併航壓迫戰術拒止其持續深入，中國海警船最終於下午5時3分，全數轉向航出限制水域。

海巡署表示，中國不僅利用海警船假藉「執法巡查」名義「常態侵擾」金門水域，更偽造影音企圖營造海巡退讓錯假情事，完全背離事實。

海巡署指出，經查昨天對應中國海警船的巡防艇中並無PP-10083艇，「顯見陸方影片中所謂我方之回應對話係屬惡意偽造，為典型認知作戰手段。」海巡署強調，海巡人員全天候堅守崗位，恪遵標準作業程序，「對中國海警矮化我國之言詞，均於第一時間嚴正駁斥。」