獨／林木蔓生成破口？鄉親憂鳳鼻隧道火炮射界受阻 軍方：不影響

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
陸軍第六軍團澄清，鳳鼻隧道在當初設計時，僅具備通風與造型功能，並無戰甲車射擊的軍事功能需求。記者黃羿馨／攝影
陸軍第六軍團澄清，鳳鼻隧道在當初設計時，僅具備通風與造型功能，並無戰甲車射擊的軍事功能需求。記者黃羿馨／攝影

新竹縣新豐鄉有居民陳情，台海情勢緊張，西濱公路鳳鼻隧道周邊3公里卻林木蔓生，全面遮蔽射擊視野，恐在戰時影響對海偵搜與火力部署，形成潛在國安風險。軍方澄清，該處樹木雖屬於訓場腹地，但並不影響部隊訓練，將請相關單位定期巡管。

居民指出，鳳鼻隧道原設有對海射擊窗口，供戰時裝甲車隱蔽並執行對海火力任務，但國防部2005年徵收土地後多年未維護。當年國防部要求地方農民配合國防需求，農作物、樹木不得高於射擊窗口高度，以免影響射界。

居民回憶，徵收前居民均依規清理植栽，窗口可俯瞰台灣海峽，是制高點與重要防禦節點，但徵收後多年未見維護，如今林木高聳，「從這裡根本看不到海，根本無法對海射擊」。

居民更指，鳳鼻隧道兼具人車通行與戰時射擊位置功能，全長約3公里，沿線每隔一段距離均設有可容納一部裝甲車的射擊窗口。窗口高度約與裝甲車射擊線對準，依軍方說法，過往視野可直接涵蓋海面來襲目標，如今樹木高於窗口數倍，南段遮蔽更為嚴重，「敵軍若自海面進犯，視線完全受阻，無法發揮應有效能」。

居民質疑，當年政府以國防為由要求地方配合，徵收後卻未持續管理，導致防禦設施形同失效，呼籲國防部與相關單位應全面盤點並恢復必要的射界，以維護西部濱海防線能力。

陸軍第六軍團對此澄清，鳳鼻隧道在當初設計時，僅具備通風與造型功能，並無戰甲車射擊的軍事功能需求。鳳鼻之所以設計為「封閉式隧道」，主因是隧道上方即為坑子口訓場，為確保火砲飛彈對海射擊時，砲彈經過的路徑不影響用路人安全，才採封閉式設計以提供更佳的防護，並非因設有射擊窗口而興建。

針對林木遮蔽視野的質疑，第六軍團表示，該處樹木雖屬於訓場腹地，但經評估並不影響部隊訓練，亦無影響交通安全之虞，將持續請相關管理單位定期巡管，落實敦親睦鄰工作。軍方指出，陳情人指稱的林木多已靠近濱海，屬於海岸線自然林帶，其生長高度不論如何，均不影響現有的軍事訓練任務。

新竹縣新豐鄉有居民陳情，台海情勢緊張，西濱公路鳳鼻隧道周邊3公里卻林木蔓生，全面遮蔽射擊視野。記者黃羿馨／攝影
新竹縣新豐鄉有居民陳情，台海情勢緊張，西濱公路鳳鼻隧道周邊3公里卻林木蔓生，全面遮蔽射擊視野。記者黃羿馨／攝影
居民回憶，鳳鼻隧道原設有對海射擊窗口，供戰時裝甲車隱蔽並執行對海火力任務，國防部2005年徵收土地時要求地方農民配合國防需求，農作物、樹木不得高於射擊窗口高度，以免影響射界。記者黃羿馨／攝影
居民回憶，鳳鼻隧道原設有對海射擊窗口，供戰時裝甲車隱蔽並執行對海火力任務，國防部2005年徵收土地時要求地方農民配合國防需求，農作物、樹木不得高於射擊窗口高度，以免影響射界。記者黃羿馨／攝影
居民回憶，徵收前居民均依規清理植栽，窗口可俯瞰台灣海峽，是制高點與重要防禦節點，但徵收後多年未見維護，如今林木高聳。記者黃羿馨／攝影
居民回憶，徵收前居民均依規清理植栽，窗口可俯瞰台灣海峽，是制高點與重要防禦節點，但徵收後多年未見維護，如今林木高聳。記者黃羿馨／攝影

