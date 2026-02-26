22架次共機越中線擾台 國軍任務機艦監控
國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲22架次共機逾越台灣海峽中線，並侵擾北部、中部及西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部上午公布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲6艘共艦、30架次共機，其中22架次共機逾越台海中線進入北部、中部及西南空域，並持續在台海周邊活動。
另外，國軍也公布2枚中共空飄氣球動態。第1枚在昨天上午9時40分於基隆西方87浬、高度1萬3000呎處偵獲，並於同日中午12時45分消失；第2枚在昨天上午7時35分於台中西北48浬、高度2萬6000呎處偵獲，並於同日上午9時55分消失。
國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
