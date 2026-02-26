22架次共機越中線擾台 國軍任務機艦監控

台北市欣欣客運掀起一股懷舊風，女性車掌小姐以行車安全天使名義，宣導公車乘車安全。車掌小姐是上世紀的亮麗職業之一，她既是行動售票員，也是司機助手，坐在入口處，一邊顧車，一邊賣票算錢、找錢，進入各站前100公尺，還要扯開嗓門問全車旅客，「前面是XX站，誰要下車？」邱菊昭半世紀前就是這樣的角色。

2026-02-26 07:30