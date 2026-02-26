快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

22架次共機越中線擾台 國軍任務機艦監控

中央社／ 台北26日電

國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲22架次共機逾越台灣海峽中線，並侵擾北部、中部及西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部上午公布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲6艘共艦、30架次共機，其中22架次共機逾越台海中線進入北部、中部及西南空域，並持續在台海周邊活動。

另外，國軍也公布2枚中共空飄氣球動態。第1枚在昨天上午9時40分於基隆西方87浬、高度1萬3000呎處偵獲，並於同日中午12時45分消失；第2枚在昨天上午7時35分於台中西北48浬、高度2萬6000呎處偵獲，並於同日上午9時55分消失。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 飛彈

延伸閱讀

美3軍購案發價書下月到期 王定宇籲授權國防部先簽約

政治氛圍影響？外國機艦過台海 張競：國安高層昔炒作「現在卻噤聲」

共機也放年假？ 大年初一、初二零擾台 軍事迷：天空變安靜

中共9機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

相關新聞

共機擾台現斷崖式銳減跡象 專家提醒：解放軍是否整備蓄勢待發

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，大批軍機出海騷擾我海空域，不過中華戰略學會資深研究員張競指出，從21日到昨天為止，共軍活動...

日擬在與那國島部署飛彈部隊 學者：中會想釐清 誰給的底氣？

日本防衛大臣小泉進次郎昨宣布，計畫於2030年，在沖繩與那國島部署03式中程飛彈部隊。旅美學者翁履中分析，日本此次宣布政...

大陸海警船再闖金門還發影片　海巡稱不實偽造影片

中國大陸海警船昨出動4艘船艦侵擾金門海域並對外宣稱在當地實施「常態執法巡查」，還發布偽造影片；海巡署金馬澎分署嚴正駁斥，...

獨／林木蔓生成破口？鄉親憂鳳鼻隧道火炮射界受阻 軍方：不影響

新竹縣新豐鄉有居民陳情，台海情勢緊張，西濱公路鳳鼻隧道周邊3公里卻林木蔓生，全面遮蔽射擊視野，恐在戰時影響對海偵搜與火力...

軍系客運重現懷舊女車掌 高雄「真車掌」分享職涯甘苦

台北市欣欣客運掀起一股懷舊風，女性車掌小姐以行車安全天使名義，宣導公車乘車安全。車掌小姐是上世紀的亮麗職業之一，她既是行動售票員，也是司機助手，坐在入口處，一邊顧車，一邊賣票算錢、找錢，進入各站前100公尺，還要扯開嗓門問全車旅客，「前面是XX站，誰要下車？」邱菊昭半世紀前就是這樣的角色。

北京整肅將官 美智庫：共軍短期攻台極其困難

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）研究員彙整的數據顯示，北京整肅共軍已使其失去經驗最豐富的指揮官，引發外界對共軍戰爭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。