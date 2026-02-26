聽新聞
整肅將官 美智庫：共軍短期攻台極其困難

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
中共中央軍委副主席張又俠落馬，掀起這波共軍高層清洗的高潮。路透
中共中央軍委副主席張又俠落馬，掀起這波共軍高層清洗的高潮。路透

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）研究員彙整的數據顯示，北京整肅共軍已使其失去經驗最豐富的指揮官，引發外界對共軍戰爭準備能力的質疑，包括在對台灣的備戰方面。

ＣＳＩＳ中國實力計畫主任林洋在評估報告說，鑒於共軍的大量空缺，短期內中國大陸發動大規模攻台軍事行動將極其困難，也有證據表明，這些整肅已對去年共軍在台周邊軍演產生負面影響。

紐約時報廿四日報導，目前共軍現代化步伐似乎未因此放緩，但部分行動可能受阻。ＣＳＩＳ研究員說，由於共軍高層流失，大陸去年可能已減少、推遲和簡化若干軍事演習，包括在台灣附近的軍演。

過去四年，數十名一度崛起的共軍高階軍官，已毫無解釋地被拘留、解職或直接從公眾視線消失，例如本應在大陸對台軍事行動擔任前線指揮官的林向陽、以部隊訓練現代化著稱的王鵬，以及曾是大陸國家主席習近平管理共軍的首席助手鍾紹軍。

據估計，自二○二二年以來，約一百名共軍上將與中將被解職或邊緣化，其中十一人退役後仍被整肅。美國麻省理工學院教授、大陸軍事問題專家傅泰林檢視這些數據後說，這些落馬的人員約占共軍領導高層的一半，這涵蓋最高指揮官、中央部門和五大戰區的正副領導人。

傅泰林說，整肅這些人的表面理由，是他們對習近平和黨缺乏忠誠，但習也需要專業人才來組建忠誠和專業兼具的理想中軍隊，「他要如何找到這些人？現在這將更難」。

二○二二年，僅有一名高級官員消失；二○二三年，被解職或失蹤的官員增至十四人，二○二四年又增加十一人。去年，整肅已波濤洶湧，約六十二人被撤職，多數是在下半年。

今年，約有十一名軍官缺席通常應出席的會議。最近張又俠倒台，可能引發針對與他有關聯的軍官更多調查。傅泰林說，張又俠的清洗可視為只是第一階段的收尾，「接下來將有更多動盪」。

