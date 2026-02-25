獨／海軍2026敦睦遠航訓練支隊 明日啟航訪問友邦

快訊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍2026年敦睦遠航訓練支隊明日啟航。圖為去年支隊旗艦磐石軍艦航抵南沙太平島泊靠畫面。圖／軍聞社
海軍2026敦睦遠航訓練支隊將於明（25）日自左營軍港啟航，預定前往友邦訪問，預定6月返國。

由於軍事行程保密，海軍對此不便置評。

今年敦睦艦隊由磐石油彈補給艦、成功級岳飛號巡防艦、康定級迪化號巡防艦組成，由於實施的是遠洋航行訓練的「大敦睦」，因此未進行艦艇環島開放行程。

海軍官校敦睦遠航有所謂「大敦睦」與「小敦睦」的區別。大敦睦屬遠航訓練，航程較長，敦睦艦隊曾有前往中美洲、太平洋友邦等跨洋航行紀錄。「小敦睦」則以訪問東南亞、南太平洋等鄰近邦交或友邦為主，規模較小。

海軍敦睦艦隊常在航程中與美國海軍在太平洋或友邦周邊海域有非正式交流、巧遇或航行互動。2019年美國軍方與帛琉警方進行軍事演習期間，海軍敦睦艦隊也在當地進行友好訪問；2024年遠航行程，艦隊配置S-70C反潛機隨行，傳曾與美艦實施起降操演。

