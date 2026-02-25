兵役節大會 顧立雄強調役男體檢配套變革 維持兵役公平

國防部今天舉辦兵役節表揚大會，國防部長顧立雄和內政部長劉世芳都出席頒獎。顧立雄說，國防部和內政部共同檢討體位區分標準檢討，以維持兵役公平。劉世芳則提到，感謝國軍官兵和替代役男，在去年丹納斯颱風及馬太鞍溪溢流時，奔波於災區，負擔起維持國家的正常功能。

國防部舉辦第83屆兵役節慶祝大會，表揚各級訓練、役政單位與個人，由國防部長顧立雄主持，內政部長劉世芳也出席活動並共同頒發績優單位與個人獎項。

顧立雄在致詞時表示，行政院在民國111年恢復徵集一年期義務役，加強役男軍事訓練的強度及完整性，逐步建立強韌全民國防體系。同時內政部也提出替代役配合方案，賦予輔助軍事勤務的新使命。

國防部也與內政部共同推動相關配套變革，包括研議體位區分標準檢討、複檢制度等等，以及提升制度公信力、維持兵役公平。畢竟兵役行政是國防戰備的基礎，不論是一年起的一億或是替代納入民防體系運作，均需由中央、地方整合資源，以及社區民間自主力量共同來參與。

劉世芳致詞則說，兵役制度由於來的4個月延長為1年，要多虧中央與地方各級役政業務同仁，這些貢獻整合起來就是全民的民防整備和社會韌性，也代表國家安全的最基礎工作，對人力培養的最簡單重要一步。

她說，過去一年，大家可以看到國軍弟兄在原來的戰備任務外，也要負擔起維持國家正常的功能，尤其是丹納斯颱風和馬太鞍溪堰塞湖溢流事件。丹納斯颱風肆虐雲嘉南海線時，看到國軍弟兄和替代役同仁奔波於災區，協助災民脫離風災打擊的痛苦。馬太鞍溪肆虐花蓮時，除了50萬鏟子超人外，最核心基礎的力量就是來自國軍弟兄和替代役同仁的投入，就是這些工作一點一滴累積兵役制度最基礎的力量，以點線面累積成三軍或未來全民防衛的重要力量。

劉世芳並說，過去一年，秉持賴總統全民社會防衛韌性理念的民力運用，已經培訓11萬以上防災士，未來投入緊急避難、收容安置時都可發揮強大功能。

另外，內政部也和國防部合作印製超過1000萬本俗稱「小橘書」的全民安全國防指引，並到許多偏鄉聚落、宮廟宣導活動，未來小橘書也要拜託第一線役政與公所同仁繼續推廣。

劉世芳強調，全民國防不只是國軍、替代役的任務，也是全國民眾的任務，守護國家要從第一線一點一滴做起。