快訊

兵役節大會 首位赴美海豹部隊完訓軍官獲表揚

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海軍陸戰隊新訓中心指揮官余奎麟上校出席第83屆兵役節表揚大會。余奎麟是國軍首位通過美軍海豹部隊訓練的成員，右胸前配戴海豹部隊的三叉戟資格徽章 。記者林俊良／攝影
國防部舉辦第83屆兵役節慶祝大會，表揚各級訓練、役政單位與個人，由國防部長顧立雄主持，特別的是，代表海軍陸戰隊獲頒績優單位的新訓中心指揮官，是國軍首位通過美國海軍海豹特種部隊訓練的余奎麟上校。

美國海豹部隊直屬美國海軍，是世界知名的海、陸、空三棲特種部隊，曾經執行刺殺賓拉登等任務。海豹特戰隊隊員必需有極佳的體力素質和精神耐力，高強度的訓練並非常人所能承受。

余奎麟在2004年擔任陸戰隊上尉時，獲得選派參與海豹部隊訓練，經過30周的艱苦訓練，最後從123位參訓官兵中脫穎而出，成為11位結訓成員中唯一一位外籍學員。余奎麟返國後歷任海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊、特勤中隊隊長等職務，現任陸戰隊新訓中心指揮官。

余奎麟說，獲得兵役節績優單位的榮耀屬於新訓中心全體官兵同仁，他感謝前任指揮官江錦文上校奠定的優秀基礎，帶領全體官兵榮獲獎項。

他強調，陸戰隊新訓中心是役男「由民轉軍」的過程，秉持訓練嚴格、管理周延、照顧到位的原則，讓新兵在最短期間能適應環境，成為合格的步槍兵，未來在訓練嚴謹之餘，更要照顧官兵生活、心理輔導和安全措施，為新訓投入更多戰力。

陸戰隊 海軍 海豹

