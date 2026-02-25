快訊

主持將官晉任授階 賴總統：加速建構不對稱戰力守護民主和平

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統25日主持將官晉任授階典禮，祝賀C-130運輸機資深飛行員江秉璁晉任少將。圖／總統府提供
賴清德總統25日主持將官晉任授階典禮，祝賀C-130運輸機資深飛行員江秉璁晉任少將。圖／總統府提供

賴清德總統今天主持3月份將官晉任授階典禮時表示，面對快速變動的區域情勢與複合式威脅，國軍應持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，結合科技、制度創新與「全社會防衛韌性」，加速建構不對稱戰力與靈活敏捷的應變能力，守護台灣的民主與和平。

C-130運輸機資深飛行員江秉璁晉任少將，賴總統致上誠摯的祝賀，也向一路在背後支持的寶眷表達最深感謝。賴總統說，江將軍長年投身空運、戰備整備等任務，憑藉豐富的飛行經驗與空中指揮能力，確保國軍各項戰術轉移、物資運補以及人道救援等任務都能夠圓滿達成。

賴總統表示，江將軍在歷次聯合演訓與重大任務中都展現沉著冷靜的判斷與精準的飛行技術。期許未來接任副聯隊長新職後，能以更高視野來強化戰備整備，深化聯合作戰效能，確保空戰在關鍵時刻能迅速到位、穩健發揮。

賴總統指出，現今，台灣面對快速變動的區域情勢與複合式的威脅，國軍應持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，並結合科技與制度創新，運用AI人工智慧與先進科技，加速建構不對稱戰力。

賴總統說，此外，空軍也要展現靈活敏捷的應變能力，並結合「全社會防衛韌性」，將國防信念深耕到每一個基層官兵、每一位國人心中，展現捍衛民主自由的決心。

今天的將官晉任授階典禮，包括總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、空軍司令鄭榮豐等也在場觀禮。

