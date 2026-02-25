快訊

獨／勤訓精練 「天馬操演」今年起於各作戰區遍地開花

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍司令部證實，國軍拖式飛彈實彈射擊驗證「天馬操演」，今年將結合作戰地境，首度改由各作戰區於各轄内戰術陣地執行。圖/第五作戰區提供
陸軍司令部證實，國軍拖式飛彈實彈射擊驗證「天馬操演」，今年將結合作戰地境，首度改由各作戰區於各轄内戰術陣地執行。圖/第五作戰區提供

陸軍司令部證實，國軍拖式飛彈實彈射擊驗證「天馬操演」，為精進訓練方式，今年將結合作戰地境，首度改由各作戰區於各轄內戰術陣地執行。

「天馬操演」是陸軍年度反裝甲飛彈實彈射擊訓練，主要針對陸軍、海軍陸戰旅所屬拖式飛彈（TOW）部隊進行實彈測考。

這項實彈射擊過去都在屏東枋山丶九鵬等濱海地區灘岸實施，驗證各部隊TOW-2A、TOW-2B RF飛彈命中水面或陸上目標的精準度，以強化灘岸反登陸作戰能力。

陸軍司令部表示，為落實「實戰化」練兵要求，陸軍「天馬操演」自今（115）年起，由統一實施改由各作戰區於戰術陣地執行，期透過「實地、實裝、實彈」射擊，讓官兵熟稔作戰地境及精進武器系統操作。各作戰區執行期程依單位任務律定。

各作戰區將陸續透過射擊通報，發布各所屬拖式飛彈部隊實施實彈射擊的戰術陣地位置及操演時間。陸軍去年8月開始在台中大甲溪實戰化防禦演訓，花東防衛指揮部近期則已通報，將於3月24日至27日在台東太麻里溪出海口實施「天馬操演」反裝甲飛彈實彈射擊與重砲保養射擊。

