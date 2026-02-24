快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

3項軍購發價書3月15日到期 顧立雄盼立院授權先簽署

中央社／ 台北24日電

國防部顧立雄今天表示，3項軍購發價書將於3月15日到期，考量預算編列恐趕不及，盼立法院能在預算通過前，先行授權國防部與美方簽署發價書，避免建軍進程因程序延宕而被迫取消或重啟，呼籲朝野理性面對敵情威脅。

為強化台灣自我防衛能力，行政院去年底通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，為期8年、新台幣1.25兆元，送交立法院審議，但遭到立法院國民黨團、民眾黨團數次封殺。

由於美國政府已就特別條例中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，但特別條例草案尚未付委審議，若未於時限內簽署，恐導致全案取消。

行政院長卓榮泰率內閣上午赴立法院提出施政方針及施政報告並備質詢，顧立雄會前受訪表示，國防部立場是希望如期簽署，然而即便行政院版條例付委，在3月15日前通過預算編列恐來不及，因此希望立法院外交及國防委員會能採「預算通過前先授權」的方式，讓國防部先與美方完成簽署，因為若先取得立法院授權，不致於讓能力建構產生延宕或必須重新啟動。

對於國民黨主席鄭麗文表示將自提版本並與美方溝通。顧立雄回應，他不理解什麼是「跟美方溝通」。現行軍購案是國防部一年多來與美方行政部門，包括白宮、國務院、國防部等單位，經嚴謹分析、磋商後，針對防衛需求所編列，且美方對於兆元預算的編列均持肯定態度，認為有助提升台灣防衛作戰能力，盼立院能以院版作為審議核心。

面對在野黨可能抵制政院版條例，顧立雄呼籲，不必預設立場，國防預算、建軍應不分朝野，重點在於以理性、嚴謹的態度面對當前敵情威脅。

國防部 行政院 美方 顧立雄 鄭麗文

延伸閱讀

【重磅快評】爭軍人加薪叫錯誤連結？賴清德顧立雄邏輯大謬誤

軍購條例卡關 顧立雄重申：齊頭式調薪無法反映專業特性

顧立雄：軍公教九年調薪14% 齊頭式加給無法反映專業性

顧立雄：中共意圖形塑台海內海化假象 麻痺民眾心防

相關新聞

對美軍購3項發價書3月15日到期 顧立雄盼立院授權國防部先與美方簽署

立法院新會期今天開議，對美軍購特別條例成為攻防焦點。國防部長顧立雄今天表示，3項軍購發價書將在3月15日到期，考量預算編...

二戰戰艦拚火力 最「對稱」也最「男子漢」的武器？

戰（鬥）艦設計與其作戰方式重視對稱，火砲威力愈大，殺傷力愈強，射程更遠；裝甲愈厚，愈能擋住致命攻擊；這也代表排水量與造價同步飆升，兩支艦隊海上相遇，誰噸位較高、船數多、火砲多，幾乎就注定結果。

政治氛圍影響？外國機艦過台海 張競：國安高層昔炒作「現在卻噤聲」

澳洲海軍「圖沃柏」號巡防艦（HMAS Toowoomba FFH 156）本月16日自菲律賓蘇比克灣基地出發，與美艦與菲...

澳洲軍艦通過台海 國防部：國際水域享有航行權利

澳洲海軍巡防艦20、21日通過台灣海峽。國防部今天表示，國軍均有掌握，而台灣海峽為國際水域，各國享有自由航行權利，國防部...

影／軍港守護神！領港與拖駁艇高度默契 左營港務隊引領巨艦泊靠

軍聞社今天(22日)指出，軍艦進出港、靠離碼頭與進出船塢，必須在有限水域內完成精準控制，也是海軍日常戰備與整補作業中不可...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。