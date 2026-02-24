3項軍購發價書3月15日到期 顧立雄盼立院授權先簽署

國防部長顧立雄今天表示，3項軍購發價書將於3月15日到期，考量預算編列恐趕不及，盼立法院能在預算通過前，先行授權國防部與美方簽署發價書，避免建軍進程因程序延宕而被迫取消或重啟，呼籲朝野理性面對敵情威脅。

為強化台灣自我防衛能力，行政院去年底通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，為期8年、新台幣1.25兆元，送交立法院審議，但遭到立法院國民黨團、民眾黨團數次封殺。

由於美國政府已就特別條例中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，但特別條例草案尚未付委審議，若未於時限內簽署，恐導致全案取消。

行政院長卓榮泰率內閣上午赴立法院提出施政方針及施政報告並備質詢，顧立雄會前受訪表示，國防部立場是希望如期簽署，然而即便行政院版條例付委，在3月15日前通過預算編列恐來不及，因此希望立法院外交及國防委員會能採「預算通過前先授權」的方式，讓國防部先與美方完成簽署，因為若先取得立法院授權，不致於讓能力建構產生延宕或必須重新啟動。

對於國民黨主席鄭麗文表示將自提版本並與美方溝通。顧立雄回應，他不理解什麼是「跟美方溝通」。現行軍購案是國防部一年多來與美方行政部門，包括白宮、國務院、國防部等單位，經嚴謹分析、磋商後，針對防衛需求所編列，且美方對於兆元預算的編列均持肯定態度，認為有助提升台灣防衛作戰能力，盼立院能以院版作為審議核心。

面對在野黨可能抵制政院版條例，顧立雄呼籲，不必預設立場，國防預算、建軍應不分朝野，重點在於以理性、嚴謹的態度面對當前敵情威脅。