美戰爭部支出規劃 8.5億美元回補軍援台灣庫存缺口

美國五角大廈今天公布去年透過預算協調法取得資金的支出規劃，其中在印太司令部項下編列8.5億美元（約新台幣267億元），專門回補因軍援台灣而出現缺口的武器庫存。

根據美國國會季刊（CQ）下午報導，戰爭部已向國會提交一份「非機密」摘要，說明如何運用去年協調法（reconciliation law）取得的1533億美元資金。全部經費可供戰爭部在2029會計年度前動用。

法案在美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）章節中，以較為籠統的「補充軍事物資」名義編列8.5億美元。不過，法案的支出計畫明確指出，這筆資金將用於「台灣撥款庫存替換計畫」（Taiwan Drawdown Stock Replacement），也就是補充為軍援台灣而動用的美軍現有庫存。

支出計畫寫道，相關資金將「強化聯合部隊戰備能力，並用於採購新裝備，以替換提供給台灣的裝備。」

●對台軍援機制 提供防衛物資新途徑

美軍以既有庫存支援台灣的作法，源自第117屆國會（2021年1月至2023年1月）通過的「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act）。這項法案首次授權透過「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA），由庫存直接提供台灣防衛物資與相關服務，為對台軍援開闢新途徑。

根據美國國會研究處（Congressional Research Service）2月3日發布的「台灣：防衛及軍事議題」報告，自法案上路以來，行政部門已公布3批、總額達15億美元的PDA軍援。

報告指出，武器轉移和安全合作是美國對台灣防衛能力最具體的貢獻，多數透過外國軍事銷售（Foreign Military Sales, FMS）完成。2015年至2025年間，美國行政部門通知國會的對台軍售總額超過390億美元。

●印太戰略脈絡 應對中國崛起遏止侵略

同樣在今天，美國國務院國際組織事務局（Bureauof International Organization Affairs）在社群平台X公布「機構戰略計畫」。印太篇開宗明義指出：「美國如何應對中國的崛起，將是21世紀的決定性命題。」

計畫強調，美國必須在印太地區建立有利的軍事平衡，確保貿易航線暢通並遏止侵略。過去10年，中國進行前所未有的軍事建設，美方必須公開強調這一點並做好應對準備。

國務院表示，將深化與盟友關係，鼓勵其提高國防支出、加大對嚇阻能力的投資，並擴大允許美軍使用關鍵基礎設施與資源。作為回報，美方將為盟友提供更多管道，使其得以利用美國國防工業基礎。

國務院同時強調，美國既不尋求戰爭，也不追求政權更迭，將持續與中國保持溝通，降低誤判與風險。