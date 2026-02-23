政治氛圍影響？外國機艦過台海 張競：國安高層昔炒作「現在卻噤聲」

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
澳洲海軍「圖沃柏」號巡防艦。圖／引自貝宜系統澳洲分公司臉書
澳洲海軍「圖沃柏」號巡防艦。圖／引自貝宜系統澳洲分公司臉書

澳洲海軍「圖沃柏」號巡防艦（HMAS Toowoomba FFH 156）本月16日自菲律賓蘇比克灣基地出發，與美艦與菲艦在菲國沿岸水域實施聯合操演後，次日完成操演後單獨行動，先後穿越南海的南華水道、中央水道，18日清晨進入南海開闊洋面後轉向北駛。20日由台灣灘東部進入台灣海峽，沿我方鄰接區外緣西側水域北上，21日凌晨駛入東海。

然而不同於以往外國軍方機艦行經台海，我方往往主動宣布，意圖包裝為各國力挺台灣的表現，對於這次澳洲軍艦通過卻全不證實，即使中央社詢問也僅表示，國軍對台灣周邊海空動態，均能有效監控掌握；台灣海峽為國際水域，各國享有自由航行權利，國防部不會主動公布友盟國家機艦動態。對此，中華戰略學會資深研究員張競認為，似乎各國之間政治氛圍已有變化，原本意圖將此作為大內宣議題，如今卻在外在壓力下噤聲。

張競說，從2020年11月21日美國海軍貝瑞號驅逐艦（USS Barry DDG 52）航經台灣海峽開始，美國海軍第七艦隊就會在其所轄機艦穿越台灣海峽後發布新聞稿，並且賦予政治意涵。2021年4月7日馬侃號驅逐艦（USS John S. McCain DDG 56）穿越台海之後開始，就刻意運用以聯合國海洋法公約未列的「國際水域」（international waters）一詞，來描述定位台灣海峽法理定位。中國大陸在2022年4月正式照會美國，並且駁斥其使用「國際水域」來描述台灣海峽。即使大陸外交部發言人汪文斌引述《聯合國海洋法公約》規範加以駁斥，美軍仍然維持原有用詞，並未有所調整。

然而，2022年7月19日美軍搬福特號驅逐艦（USS Benfold DDG 65）穿越台灣海峽，是第七艦隊新聞稿係最後一次以「國際水域」描述台灣海峽。同年8月27日安提坦號（USS Antietam CG 54）、昌斯洛維爾號（USS Chancellorsville CG 62）巡洋艦穿越台灣海峽，第七艦隊隨仍繼續發布新聞稿宣布，但再也未曾使用「國際水域」一詞。

2024年12月13日，美國海軍P-8A反潛巡邏機穿越台灣海峽，我國防部隨即主動發出新聞稿（https://www.mnd.gov.tw/en/Publication/83804），將其動態曝光，然而美方卻不發新聞稿證實。此後，美國軍機軍艦仍然曾數度穿越台灣海峽，國防部就不再主動發布，國安高層也不再高調宣揚，顯然整體狀況與政策產生明顯變化。

張競表示，由歷年國防部新聞稿可以看出，所謂「不會主動公布友盟國家機艦動態」並非事實，而是從2024年12月開始，整個政治氛圍產生變化，原本國安高層熱中的炒作行為，已經明顯降溫，這其實是重要政治寒暑表與風向球。

