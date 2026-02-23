曾助攻國造武器研發 高雄軍艦25日除役

快訊

中央社／ 台北23日電

海軍高雄軍艦（LCC-1）25日除役，該艦曾參與二戰與韓戰，後期轉型為國造武器測試平台，曾助攻海弓三飛彈、垂直發射系統研發，執行無數科研測試任務。軍方表示，已規劃25日在高雄舉辦除役典禮，象徵「海上科研功臣」功成身退。

高雄軍艦原為美國海軍戰車登陸艦，於1944年4月成軍，1957年移交中華民國海軍，初期命名為中熙軍艦（LST-219）。1961年由海軍增加通信裝備並改裝為兩棲指揮艦，更名為高雄軍艦，成為海軍當時自動化程度最高、通信能力最強的指揮中樞，更是第一艘以台灣地名命名的軍艦。

高雄艦後期借調國家中山科學研究院，擔任新型軍備的海上測試平台，包括被動雷達系統、海弓二、海弓三防空飛彈、海劍羚短程防空飛彈、國造華陽垂直發射系統等，均由高雄艦在外海執行，由於維護成本高，中科院去年底陸續拆除測試設備，高雄艦也正式交還海軍。

澳洲軍艦通過台海 國防部：國際水域享有航行權利

澳洲海軍巡防艦20、21日通過台灣海峽。國防部今天表示，國軍均有掌握，而台灣海峽為國際水域，各國享有自由航行權利，國防部...

影／軍港守護神！領港與拖駁艇高度默契 左營港務隊引領巨艦泊靠

軍聞社今天(22日)指出，軍艦進出港、靠離碼頭與進出船塢，必須在有限水域內完成精準控制，也是海軍日常戰備與整補作業中不可...

川習會前…台學者：華府「趕進度」 恐調整對台軍售

美國總統川普將於三月卅一日至四月二日訪問中國大陸。學者分析，在川習會前，華府可能會趕進度讓台灣持續受壓，美方也可能調整軍...

陸軍協助山火撲滅 直升機CH-47SD鯉魚潭頻取水

春節連假期間，南投縣埔里鎮山區林業保育署112林班地發生森林火警，目前持續延燒中。陸軍航特部連日派遣CH-47SD直升機...

獨／國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

海軍高雄軍艦即將於25日除役，艦上近年協助中科院完成多項國造軍備測試工程，其中包括首度曝光的「玄風電戰系統（ECM）」，...

台美對等貿易協定提「國安」 張競：美中、兩岸恐生爭議

台美雙方在2月12日簽署「對等貿易協定」，中華戰略學會資深研究員張競質疑，儘管政府高層刻意比擬成具備「自由貿易協定」(F...

