曾助攻國造武器研發 高雄軍艦25日除役

海軍高雄軍艦（LCC-1）25日除役，該艦曾參與二戰與韓戰，後期轉型為國造武器測試平台，曾助攻海弓三飛彈、垂直發射系統研發，執行無數科研測試任務。軍方表示，已規劃25日在高雄舉辦除役典禮，象徵「海上科研功臣」功成身退。

高雄軍艦原為美國海軍戰車登陸艦，於1944年4月成軍，1957年移交中華民國海軍，初期命名為中熙軍艦（LST-219）。1961年由海軍增加通信裝備並改裝為兩棲指揮艦，更名為高雄軍艦，成為海軍當時自動化程度最高、通信能力最強的指揮中樞，更是第一艘以台灣地名命名的軍艦。

高雄艦後期借調國家中山科學研究院，擔任新型軍備的海上測試平台，包括被動雷達系統、海弓二、海弓三防空飛彈、海劍羚短程防空飛彈、國造華陽垂直發射系統等，均由高雄艦在外海執行，由於維護成本高，中科院去年底陸續拆除測試設備，高雄艦也正式交還海軍。