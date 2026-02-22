因應中共認知作戰 政院施政報告：國軍有反制機制

快訊

中央社／ 台北22日電

立法院新會期24日開議，行政院長卓榮泰將施政報告並備質詢。行政院送交國會的施政報告指出，中共積極擴張區域勢力，對周邊國家加大軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊與認知作戰，使國際高度關注台海及區域穩定。因應中共統戰及認知作戰、爭議訊息危害，國軍已發展反制認知作戰運作機制。

施政報告指出，當前全球局勢快速變動與威權勢力擴張，印太地區美中競逐加劇，區域軍事活動頻仍，各國均升高安全合作與防衛部署；中共積極擴張區域勢力，對周邊國家加大軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊與認知作戰，使國際高度關注台海及區域和平穩定。國軍持續嚴密掌握敵情動態，精實三軍聯合作戰能力、強化後勤支援及全社會防衛韌性；並藉採購新式武器與提升作戰韌性等方式，強化不對稱戰力。

施政報告表示，配合新興武器裝備獲得，國軍整合兵力組織結構，驅動防衛作戰概念革新。聯戰訓練持續肆應敵情威脅，以防衛作戰為任務導向，實質推動各項訓練革新作為，並依循聯戰指揮機制運作、實兵預演、實戰化演練及聯戰計畫訓練整備週期，使各級部隊具備防衛作戰所需高戰備能力。

施政報告指出，因應敵情威脅及可能行動，114年度已完成「立即備戰操演、軍種戰術總驗收、電腦輔助兵棋推演及漢光實兵演習」等重大演訓，驗證各級部隊訓練成效，確使訓練成果有效支撐聯合作戰計畫所需任務能力。

報告提及，為強化後勤作戰支援，國軍推動資訊系統整合與更新，確保效益、人力需求及管理作業持續向數位化邁進。完成4類113項系統研改作業，全面強化補給及保修流程，提升整體作戰支援效能；另為促進國軍數位轉型、情資共享暨強化指通韌性，除強化既有網路、行動與衛星通訊外，並推動以人工智慧輔助決策，建立機動化指管情傳及多重傳輸備援，整合軍民通資指管資源，確保指管體系遭遇敵情干擾或設施受損時，仍具穩定情傳能力。

施政報告表示，為因應中共對台統戰及認知作戰、爭議訊息危害，以及全方位、不分層級之滲透攻勢，國軍已發展反制認知作戰運作機制、建置專業輿情分析工具，並透過組織建制及內部管理等作為，積極反制應處。

另外，因應中共軍事威脅持續擴增，為守護國家安全，國防部已擬具「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，並於114年11月27日送請立法院審議，另預為規劃「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，執行期程自115年起至122年，8年投入新台幣 1.25 兆元，將等條例經立法院三讀後提出。 (編輯：蔡素蓉）

強化防衛韌性 國軍 中共

