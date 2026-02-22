青年畫家陳尚謙透過畫作 描繪戰爭地景理解台灣

快訊

中央社／ 台北22日電

青年畫家陳尚謙童年臨摹軍事模型外盒，日後投入歷史畫創作，近年以二戰的台灣空戰為主題，將僅記載於文字的戰史轉化為畫作，透過仔細考據細節和背景，深刻理解台灣在地緣政治上的戰略潛力，重現二戰時期的台灣戰場。

台灣在二戰結束後由中華民國接收，過往教育聚焦「戰勝國」視角，陳尚謙畫作使人重新認識台灣在二戰期間成為美日激戰的地點，例如畫作「高雄空 飛虎將軍」描繪在台灣沖航空戰期間，一架日本戰機即將墜毀的情景，與稻穗飽滿的台南農田形成極大反差；日軍飛行員杉浦茂峰為避免戰機墜毀在住宅區而不幸陣亡，日後被當地居民供奉為神祇，建造鎮安堂飛虎將軍廟。

談起開始繪畫契機，2001年出生的陳尚謙笑著說，「小學時沒有錢一直買模型」，因臨摹軍事模型外盒的盒繪開始對繪畫產生興趣，為了想在歷史畫領域精進，大學就讀東華大學藝術與設計學系。

陳尚謙解釋，歷史畫是指以畫作描繪特定歷史事件，由於沒有現成的場景可以照著畫，需要在畫作安排場景和事件，而二戰是他在歷史畫領域中聚焦最久的題材。

發生在1944年10月的「台灣沖航空戰」（沖，日文是指陸地附近海域），是美軍為爭奪制空權與摧毀日軍布署在台灣的防空武力所爆發的一連串空戰，花東空域也成為空戰地點；由於在東部讀大學和長期鑽研二戰史，陳尚謙以台灣沖航空戰作為大學畢業展主題。

觀察陳尚謙一系列台灣沖航空戰的畫作，除了仔細繪出美日兩國交戰的戰機細節，更令人驚豔的是對台灣山巒、海濱等地景的寫實描繪，例如空戰時的太陽精確方位等，讓過往只能在戰史記載的文字，在畫布上詳實展現。

陳尚謙說，考證過程也有遇到瓶頸，例如運輸船所搭載的防空機槍，雖然資料上會有記錄機槍數量，但缺乏實際照片佐證，只好參考同型船的照片和經驗法則推估船上所裝設機槍的位置，「畫作畢竟不是攝影，不可能100%還原，但是盡可能做到還原」。

此外，陳尚謙也透過創作在考證過程中重新認識台灣，感受到台灣在地緣上的潛力。他說，當代視角被侷限在台灣與中國之間的分界，但回溯二戰期間，美軍自台灣東邊襲來，而日軍的空中部隊是從台灣與中國東南沿海之間移防，透過思索當時美日兩軍在台灣周邊的戰略和戰術，了解到台灣在地緣上的可能性。

展望未來創作，目前就讀東華藝設系碩士班的陳尚謙說，接下來想將1944年10月台灣沖航空戰後到1945年戰爭結束，透過畫作梳理清楚這段期間的台灣戰爭史。

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

