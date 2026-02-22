快訊

川習會前…台學者：華府「趕進度」 恐調整對台軍售

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北報導

美國總統川普將於三月卅一日至四月二日訪問中國大陸。學者分析，在川習會前，華府可能會趕進度讓台灣持續受壓，美方也可能調整軍購項目或數量，避免過度刺激中共；另有學者表示，需觀察川習會後，針對台灣議題的官方措辭是否調整。

政治大學外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博說，川普對這次訪問北京的企盼已極為明顯；在美國國家戰略布局的比重上，台灣雖有其重要性，可被取代性卻愈來愈高，中國大陸所占比重絕對高於台灣，且陸方還有抵抗或反制美國的底氣與意願，讓川普不得不另眼看待。

黃奎博分析，在川習會前，台灣會持續被美施壓，要求盡快展開對美投資和降稅、放行尖端晶片科技赴美、通過對美軍購預算等行動，可謂是川普政府在「趕進度」。

黃奎博說，至於美方在軍售案仍否照舊，或武器系統的內容若干微調以免過於刺激中共當局，甚至減少數項武器系統的購置，他說，都無法排除可能性。

淡江大學戰略所所長李大中表示，川普北京行應會觸及台灣議題，尤其是川習通話中，習近平已直接表達對美國軍售台灣的關切；因此當川普面對習近平，如何處理對台軍售，就台灣議題的官方措辭是否微妙調整，這些台灣都必須審慎觀察與判斷。

李大中指出，當下川普極為重視美中關係與美中經貿談判協議，近來川普官員極少批評北京，包括去年外媒揣測美國官方說法，可能以更明確的反對台獨代替以往的不支持台獨等，都是判斷指標。

旅美學者翁履中說，川習會不只是談判，更是政治舞台，川普迫切製造一個「我搞定了」的畫面。

翁履中說，台灣議題在峰會中會被「默契化處理」的可能性升高，美中未必作成第四公報，但軍售節奏、官方互動語氣或戰略訊號上，可能會出現某種交換式的調整。

台美關稅

