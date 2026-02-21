聽新聞
獨／國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光
海軍高雄軍艦即將於25日除役，艦上近年協助中科院完成多項國造軍備測試工程，其中包括首度曝光的「玄風電戰系統（ECM）」，是國造首款高階電子反制系統。中科院表示，玄風專案涉及國防機敏資訊，援例不予評論。
高雄艦是海軍唯一現役兩棲指揮艦，因艦齡高達82年，且已完成國造武器測試任務，將於25日在高雄港新濱碼頭舉行除役儀式，結束69年的海軍服役生涯。
高雄艦於2017年起擔任中科院的眾多國造軍備測試平台，包括：新型主動電子掃描陣列雷達（AESA）、蜂眼雷達、華陽垂直發射系統（VLS）、海弓三、海劍二防空飛彈、海劍二防空飛彈、海劍羚防空飛彈系統等，另有迅聯艦用戰鬥系統、整合式艦用航儀導航系統。另有一款電子反制系統（ECM）於2024年上艦測試，在高雄艦除役前宣布通過測試。
據了解，中科院稱這款具備電戰攻擊性能的ECM為玄風電戰系統，透過發射電磁波干擾、欺騙或破壞敵方雷達、無線電通訊及導引系統；由中科院科研計畫基金支持研發；以外型研判，屬艦用系統。
ECM研發涉及技術與系統整合、輸出限制與物料取得與模擬實戰環境複雜性等因素，實務上相當困難，中科院突破瓶頸完成研發並通過測試，實屬不易。
